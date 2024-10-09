Депутат Хмельницкого горсовета разоблачена на незаконном обогащении на $1,5 млн, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
У депутата Хмельницкого городского совета обнаружили более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как отмечается, женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег.
В то же время во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте.
Следователи ГБР расследуют уголовное производство относительно сделок на Хмельницкой таможне при выполнении сделок частной компанией, директором которой сейчас является депутат.
Сейчас фигурантка задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.
Досудебное расследование продолжается.
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Інакше починають гнити.
Хлопці без ніг, без рук, без очей потребують допомоги і грошей на лікування. Та й просто на добре харчування. На ліки. На класні протези.
А отака жаба, смердюча могильна жаба, жере, пхає гроші собі в горлянку, у носа, у вуха, у *****, у дупу.
Ненавиджу таких українчиків! Таких жлобастих ненажерливих хитродупих хитрованів. Рука б не здригнулася б. Але перд тим посадити на воду і хліб, у яму з жабами і тарганами. На цеп. Або дупою на мурашник. Полити сиропом.
Патужна і незламна!
Ми не розуміємо, про що мова, коли вестерни говорять про корупцію - зеля.
"Економічна правда":
"Правоохоронці масово затримують голів МСЕК. Однак аналіз ЕП судових справ свідчить, що після гучних викриттів та заяв влади про невідворотність покарання ЖОДЕН працівник медичної сфери за ґратами не опинився.
Після кожного такого випадку під акомпанемент суспільного осуду влада обіцяє суворе покарання підозрюваним, аби заспокоїти громадян та не допустити повторення випадків хабарництва серед медиків.
Проте аналіз даних з Реєстру судових рішень за останні три роки свідчить про інше: гучні справи завершуються формальними вироками або умовними термінами."
І що найгірше, безнаказність ніколи не зупинить інших схильних до злочинів.
2. більшої мафії при владі ніж зараз за зе-н*ркомана в Україні за останні 33 роки ніколи не було !!! вовка зе, в цьому плані, навіть єнакіївського "тричі несудимого" завгара вітю ялинковича переплюнув !!!
Якщо добре по кишенях ЗЕленого Шапітолію пройтися, то обсяги Західної допомоги будуть виглядати жалюгідно у порівнянні з потужними надбаннями кінця епохи бідності.
Жоден із затриманих за корупцію співробітників МСЕК не сів у в'язницю, - ЗМІ
https://antikor.com.ua/articles/728329-ni_odin_iz_zaderhannyh_za_korruptsiju_sotrudnikov_msek_ne_sel_v_tjurjmu_-_smi
Но !!! И его и эту курву и остальное кодло!!! Слуг и опзжжж.ищбрал мудрый народ!!!! пАржать ..