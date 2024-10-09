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Депутат Хмельницкого горсовета разоблачена на незаконном обогащении на $1,5 млн, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У депутата Хмельницкого городского совета обнаружили более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег.

В то же время во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте.

Читайте также: У руководительницы МСЭК на Хмельнитчине Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні

Следователи ГБР расследуют уголовное производство относительно сделок на Хмельницкой таможне при выполнении сделок частной компанией, директором которой сейчас является депутат.

Сейчас фигурантка задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы во время войны продолжают покупать люксовые автомобили и "прятать" их на родственниках, - СМИ. ФОТО

Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні

Автор: 

декларация (1362) ГБР (3029) незаконное обогащение (151) Хмельницкая область (953)


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Топ комментарии
+17
Дивно,таке враження ,що корупціє лише у Хмельницької обл.,а у решті регіонів всі білі та пухнасті!!))
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09.10.2024 10:25
+17
Як же це все огидно.
Хлопці без ніг, без рук, без очей потребують допомоги і грошей на лікування. Та й просто на добре харчування. На ліки. На класні протези.
А отака жаба, смердюча могильна жаба, жере, пхає гроші собі в горлянку, у носа, у вуха, у *****, у дупу.
Ненавиджу таких українчиків! Таких жлобастих ненажерливих хитродупих хитрованів. Рука б не здригнулася б. Але перд тим посадити на воду і хліб, у яму з жабами і тарганами. На цеп. Або дупою на мурашник. Полити сиропом.
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09.10.2024 10:29
+14
Поділиться і буде далі жити із задоволенням.Хіба колись було інакше?
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09.10.2024 10:18
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Що це робиця?Якись шабаш в країні..
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09.10.2024 10:16 Ответить
треба створювати петицію за автоматичне конфіскацію грошей корупціонерів на потреби ЗСУ та іх прозоре використання.зелена влада діє за принципом грабуй награбоване.
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09.10.2024 10:26 Ответить
Ти мені скажи як може бути керівник приватної фірми корупціонером. Ти голосував за не лоха напевно?
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09.10.2024 19:14 Ответить
Легко! Даючи хабарь за приняття рішення,даючи откат і т.д і т.п !!))
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09.10.2024 21:50 Ответить
А про автоматичну конфіскацію про це дуже гарно писав вона ульянов.
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09.10.2024 19:15 Ответить
То давно робиця...тепер "криша" виїхала...і от...прозріли...яко котята шліпі )))
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10.10.2024 09:08 Ответить
Поділиться і буде далі жити із задоволенням.Хіба колись було інакше?
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09.10.2024 10:18 Ответить
хех, тетка у котороф 6 лямов зелени нашли уже дома сидит под домашним
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09.10.2024 10:23 Ответить
там застава 500 млн !!
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09.10.2024 12:19 Ответить
ну вы смешной - 500 лямов грн заставы откинула а лямов 6 млн долларов+ намутила)))
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09.10.2024 12:59 Ответить
Поки що сидить. Значить 500 млн грн не так просто назбирати. До речі, отой що на кроваті, то чоловік. На волі. Вже обіцяє усе порішати і за неї і за сина.
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10.10.2024 12:39 Ответить
А що робиться у ВР,страшно навіть думати... .
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09.10.2024 10:23 Ответить
Дивно,таке враження ,що корупціє лише у Хмельницької обл.,а у решті регіонів всі білі та пухнасті!!))
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09.10.2024 10:25 Ответить
Просто у ціх вже з вікон пакєти з грошима почали вивалюватися а решті дали час підчистити за собою хвости і не світитися деякий час.
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09.10.2024 12:45 Ответить
Ну не всюди ж "криша" виїхала.....
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10.10.2024 09:10 Ответить
А потім ці гроші раптово зникнуть з камери збереження речових доказів ДБР або суду і потраплять до кишень інших колекціонерів грошових знаків
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09.10.2024 10:26 Ответить
добре "працюють". Схоже,що зараз почнеться нова хвиля міграції з України .
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09.10.2024 10:27 Ответить
Блаженні ті, що вірують.....
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10.10.2024 09:11 Ответить
Зайдите с обыском до агента сивковича,эта депутатка по сравнению с ним просто нищенка.
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09.10.2024 10:28 Ответить
Це хто ? Інший вже давно десь в расєє.
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09.10.2024 12:20 Ответить
Перед зберіганням гроші треба обробити антисептиком і використати пакетне штабелювання - це паралельна або перпендикулярна укладання лініями, які поділяють їх між собою. Пакети фіксуються в різні конфігурації і розміри штабеля з вживання контейнерів, піддонів, різних обв'язок.
Інакше починають гнити.
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09.10.2024 10:29 Ответить
Приємно читати, зразу видно що Ви людина з високими професійними навичками та багатим досвідом у даній сфері. Рекомендую надавати платні послуги для зелених казнокрадів це шлях до успіху однозначно.😊
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09.10.2024 11:00 Ответить
Я б на них самих попшикав антисептиком. Росплодилась зараза.
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09.10.2024 11:45 Ответить
Ггггииии...а крім зелених ВСІ такі білі і пухнасті?!)))
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10.10.2024 09:13 Ответить
Як же це все огидно.
Хлопці без ніг, без рук, без очей потребують допомоги і грошей на лікування. Та й просто на добре харчування. На ліки. На класні протези.
А отака жаба, смердюча могильна жаба, жере, пхає гроші собі в горлянку, у носа, у вуха, у *****, у дупу.
Ненавиджу таких українчиків! Таких жлобастих ненажерливих хитродупих хитрованів. Рука б не здригнулася б. Але перд тим посадити на воду і хліб, у яму з жабами і тарганами. На цеп. Або дупою на мурашник. Полити сиропом.
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09.10.2024 10:29 Ответить
Яка наївна - мабуть овечка шоу95((
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09.10.2024 10:53 Ответить
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09.10.2024 11:12 Ответить
Те що хлопці без рук і ніг треба дякувати найвеличнішим лідору, а жінка керівник приватного бізнесу і задача бізнесу заробляти кошти в різних валютах.Не може бути бізнесмен корупціонером , він може дати хабар ,але це інший кримінальний злочин. Тут одні прихильники революційної необхідності - забрати і поділити.
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09.10.2024 19:22 Ответить
буде кандидатом до верховної зради...
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09.10.2024 10:29 Ответить
Ну,мабуть,на покупку мандату і збирала.
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09.10.2024 11:08 Ответить
Танцюють всі! - перевіряите інших
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09.10.2024 10:31 Ответить
Ні дня без корупційних викриттів.Ось де наша зброя,забезпечення захисників, їхні зарплати,укриття.Я не можу зрозуміти,чим займаються правоохоронні органи? По порожніх школах чергують?
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09.10.2024 10:32 Ответить
"чим займаються правоохоронні органи" - цим самим і займаються.
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09.10.2024 10:54 Ответить
Яка наївна - мабуть овечка шоу95((
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09.10.2024 10:55 Ответить
А ви бараншоу?
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09.10.2024 13:05 Ответить
Світланко - НА відміну від вас - я - не на зарплаті у Зелених ботоферм - як і будь яких інших- БОТЕКСклаб - то ваше - У колі- каклєти підробляєбе чи у дмиМудака??
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10.10.2024 11:08 Ответить
Не фантазуйте,а то це вже занадто
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11.10.2024 17:16 Ответить
Ви новину прочитали ? Органи її викрили і нам показали. Чекаємо затримання, суду і конфіскації.
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09.10.2024 12:23 Ответить
Дякую,що так детально описали процедуру
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09.10.2024 13:06 Ответить
Щось у Хмельницьку пороблено...
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09.10.2024 10:32 Ответить
Мабудь погано ділилися *НАВЄРХ*
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09.10.2024 11:00 Ответить
Хай перевірять верхівку ЗЕшобла - аруХАМА, дЕрмакаку, і решту гетьмананців. А ВСЕ решта - це 95шоу боротьби з корупцією. Ну і ЩЕ - прибирання "міленьких" конкурентів у величезній СХЕМІ державного розпилу бюджету(((
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09.10.2024 10:37 Ответить
Прямо Монте-Хмельницький, український Лас-Вегас.
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09.10.2024 10:48 Ответить
https://x.com/avdey777ka avdeyka

Патужна і незламна!

Ми не розуміємо, про що мова, коли вестерни говорять про корупцію - зеля.

"Економічна правда":

"Правоохоронці масово затримують голів МСЕК. Однак аналіз ЕП судових справ свідчить, що після гучних викриттів та заяв влади про невідворотність покарання ЖОДЕН працівник медичної сфери за ґратами не опинився.

Після кожного такого випадку під акомпанемент суспільного осуду влада обіцяє суворе покарання підозрюваним, аби заспокоїти громадян та не допустити повторення випадків хабарництва серед медиків.

Проте аналіз даних з Реєстру судових рішень за останні три роки свідчить про інше: гучні справи завершуються формальними вироками або умовними термінами."
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09.10.2024 10:51 Ответить
Якщо конфіскація награбованого відбувається вже результат.
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09.10.2024 12:27 Ответить
Конфісковується не все. Голими-босими корупціонери-мародери не залишаються. Живуть на волі краще, ніж більшість тих, хто не краде, не бере хабарів.
І що найгірше, безнаказність ніколи не зупинить інших схильних до злочинів.
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09.10.2024 12:35 Ответить
Конфіскують усе що описане і є рішення суду. Далі варіанти.
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10.10.2024 13:18 Ответить
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09.10.2024 11:11 Ответить
ця тупорила запроданка з Рави-Руської разом із зе розмінувала Чонгар, запускаючи у 2020-21 роках "шатли" до окупованого кацапами Криму, чи дуже допомогла з окупацією Маріуполя та усього півдня України а ж до Миколаєва практично !!!

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09.10.2024 11:50 Ответить
Засунь собі свого потрошенка майна і його наступника - куди зможеш - бажано - в пельку
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10.10.2024 11:13 Ответить
а що так у Вас прошу пана "підгоріло" ??? що прада очі колить ???
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10.10.2024 12:48 Ответить
Юра - я НЕНАВИДЖУ тих, хто топить за МАФІЮ в Україні - свідомо, чи за гроші свідомо
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10.10.2024 19:23 Ответить
1. я не Юра ...
2. більшої мафії при владі ніж зараз за зе-н*ркомана в Україні за останні 33 роки ніколи не було !!! вовка зе, в цьому плані, навіть єнакіївського "тричі несудимого" завгара вітю ялинковича переплюнув !!!
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10.10.2024 19:49 Ответить
Дибілів там..хоч греблю гати....
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10.10.2024 09:17 Ответить
Сосна - навіть корабельна - Це те саме що і ДУБ. Чим більше сосен - тим "міцніше" буде оборона.
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10.10.2024 11:11 Ответить
Тут 1,5 лимона баксів, там 3 лимона.

Якщо добре по кишенях ЗЕленого Шапітолію пройтися, то обсяги Західної допомоги будуть виглядати жалюгідно у порівнянні з потужними надбаннями кінця епохи бідності.
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09.10.2024 11:25 Ответить
нифига себе суммы у депутата городского совета ...
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09.10.2024 11:45 Ответить

Жоден із затриманих за корупцію співробітників МСЕК не сів у в'язницю, - ЗМІ
https://antikor.com.ua/articles/728329-ni_odin_iz_zaderhannyh_za_korruptsiju_sotrudnikov_msek_ne_sel_v_tjurjmu_-_smi
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09.10.2024 12:47 Ответить
Все, що потрібно знати про правосуддя в Україні.
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09.10.2024 12:51 Ответить
Зато нардеп Кривошеев категорически против повышения выплат военнослужащим, типа это не наш метод и не пристало украинцам, защищающим Родину, получать за это нормальную оплату.
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09.10.2024 14:13 Ответить
Ніколи такого небуло....і от знову !?))
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09.10.2024 17:25 Ответить
Депутата конечно же из.....команды найкрасчего? Величайшего ....зели..
Но !!! И его и эту курву и остальное кодло!!! Слуг и опзжжж.ищбрал мудрый народ!!!! пАржать ..
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09.10.2024 23:19 Ответить
 
 