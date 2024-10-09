Депутат Хмельницкого горсовета разоблачена на незаконном обогащении на $1,5 млн, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У депутата Хмельницкого городского совета обнаружили более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как отмечается, женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег.

В то же время во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте.

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Следователи ГБР расследуют уголовное производство относительно сделок на Хмельницкой таможне при выполнении сделок частной компанией, директором которой сейчас является депутат.

Сейчас фигурантка задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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