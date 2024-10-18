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Загарбники вдарили по Одесі, пошкоджено житлову забудову

Окупанти атакували Одесу

Ввечері п'ятниці, 18 жовтня, окупанти вдарили по Одесі. У результаті ворожої атаки у місті пошкоджено житлову забудову.

Про це повідомила міська рада Одеси, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російської ракетної атаки в Одесі пошкоджено житлову забудову. На місці виникла пожежа. Працюють рятувальні та оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих немає. 

Зазначимо, що о 20:42 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Одещини.

А о 21:02 ПС інформували про швидкісну ціль на Одесу.

Читайте також: В Одесі пролунав вибух. Повітряні сили інформували про загрозу балістики

Автор: 

обстріл (29082) Одеса (5496)


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Таке, житлова забудова. Все життя людей
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18.10.2024 23:51 Відповісти
❗️https://t.me/odessa_infonews/60693 В результате вечерней ракетной атаки повреждения получили 3 локации в Одессе:
▪️на первой произошло возгорание трёхэтажного частного дома, повреждены два легковых автомобиля. на месте обнаружены боеприпасы от кассетной ракеты.
▪️на второй в результате падения обломков ракеты повреждены около 10 частных жилых домов и один автомобиль.
▪️на третьей повреждён забор и частный дом
Пострадавших к счастью нет
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19.10.2024 00:12 Відповісти
 
 