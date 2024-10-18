Загарбники вдарили по Одесі, пошкоджено житлову забудову
Ввечері п'ятниці, 18 жовтня, окупанти вдарили по Одесі. У результаті ворожої атаки у місті пошкоджено житлову забудову.
Про це повідомила міська рада Одеси, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок російської ракетної атаки в Одесі пошкоджено житлову забудову. На місці виникла пожежа. Працюють рятувальні та оперативні служби", - йдеться у повідомленні.
Інформації про постраждалих немає.
Зазначимо, що о 20:42 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Одещини.
А о 21:02 ПС інформували про швидкісну ціль на Одесу.
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▪️на первой произошло возгорание трёхэтажного частного дома, повреждены два легковых автомобиля. на месте обнаружены боеприпасы от кассетной ракеты.
▪️на второй в результате падения обломков ракеты повреждены около 10 частных жилых домов и один автомобиль.
▪️на третьей повреждён забор и частный дом
Пострадавших к счастью нет