Загарбники вдарили по Одесі, пошкоджено житлову забудову

Ввечері п'ятниці, 18 жовтня, окупанти вдарили по Одесі. У результаті ворожої атаки у місті пошкоджено житлову забудову.

Про це повідомила міська рада Одеси, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російської ракетної атаки в Одесі пошкоджено житлову забудову. На місці виникла пожежа. Працюють рятувальні та оперативні служби", - йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих немає.

Зазначимо, що о 20:42 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Одещини.

А о 21:02 ПС інформували про швидкісну ціль на Одесу.

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