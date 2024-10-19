На фронте произошло 195 боевых столкновений, 89 из них – на Кураховском и Покровском направлениях, – Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 195 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с использованием трех ракет, 47 авиаударов, сбросив 67 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 674 дроны-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой. Украинские защитники остановили все 23 вражеские атаки.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении российские захватчики 14 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часовао Яра и Ступочек. Силы обороны остановили обе атаки захватчиков.
На Торецком направлении произошло семь боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Делиевки и Торецка. Все атаки агрессора отбиты.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 34 раза атаковал в районах Романовки, Селидово, Луча и Михайловки. Наши защитники отбили 28 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 220 оккупантов, из них 124 - безвозвратно. Также уничтожена одна единица автомобильной техники.
На Кураховском направлении враг осуществил 55 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Желанное Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка. Пятьдесят одно боестолкновение завершено, еще четыре - до сих пор продолжаются. На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 123 человека. Также уничтожена одна боевая бронированная машина и одна единица автомобильной техники, к тому же повреждены один танк и две боевые бронированные машины.
На Времевском направлении противник десять раз атаковал наши подразделения возле Новоукраинки и Богоявленки.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоданиловки.
Шесть раз враг бесполезно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
На других направлениях - без особых изменений.
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