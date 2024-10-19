Рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине
Ночью 19 октября 2024 года войска РФ нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения. Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар, который за несколько часов локализовали. Угрозы электроснабжению пока нет", - отметил он.
Больше информации относительно удара РФ по Черниговщине на эту минуту нет.
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