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Рашисты ударили по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине

Удар по енергооб’єкту

Ночью 19 октября 2024 года войска РФ нанесли удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения. Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар, который за несколько часов локализовали. Угрозы электроснабжению пока нет", - отметил он.

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Больше информации относительно удара РФ по Черниговщине на эту минуту нет.

Автор: 

обстрел (27784) Черниговщина (1485) энергетика (2567)


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