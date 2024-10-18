Россияне ударили по приграничному селу на Черниговщине: Повреждены дома и авто. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 октября, российские войска нанесли удары по одному из приграничных сел Городянской громады Черниговского района, есть повреждения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеской атаки повреждены легковой автомобиль, жилые дома, хозяйственные постройки. Кроме того, погибли домашние животные - лошадь и корова. Люди не пострадали.

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Правоохранители зафиксировали последствия вражеской атаки и собрали доказательства очередного военного преступления оккупантов.





