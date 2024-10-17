На Черниговщине три человека травмировались вследствие взрыва гранаты в доме

В Бобровицкой громаде на Черниговщине вследствие взрыва гранаты в частном доме пострадали две женщины и мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, инцидент произошел в одном из сел Бобровицкой громады Нежинского района. Там в одном из домов прогремел взрыв - взорвалась граната. Обошлось без возгорания.

"Ранены трое взрослых - две женщины и мужчина. Спасатели на месте происшествия помогли транспортировать пострадавших в карету "скорой", - говорится в сообщении.

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Причины и обстоятельства происшествия выясняют соответствующие органы.

"В который раз напоминаем: не трогайте взрывоопасные предметы, тем более не несите их домой. Старые боеприпасы, гранаты, мины или другие взрывные устройства могут быть чрезвычайно опасными, даже если кажутся безопасными или неактивными", - добавили в ГСЧС.