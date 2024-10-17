На Чернігівщині троє людей травмувалися внаслідок підриву гранати в будинку

У Бобровицькій громаді на Чернігівщині унаслідок підриву гранати в приватному будинку постраждали дві жінки й чоловік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, інцидент трапився в одному із сіл Бобровицької громади Ніжинського району. Там в одному із будинків пролунав вибух, внаслідок підриву гранати. Обійшлося без загорання.

"Поранено трьох дорослих – двох жінок і чоловіка. Рятувальники на місці події допомогли транспортувати постраждалих до карети "швидкої"", - ідеться в повідомленні.

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Причини та обставини події з’ясовують відповідні органи.

"ВКОТРЕ НАГАДУЄМО: не чіпайте вибухонебезпечні предмети, тим паче не несіть їх додому. Старі боєприпаси, гранати, міни чи інші вибухові пристрої можуть бути надзвичайно небезпечними, навіть якщо здаються безпечними або неактивними", - додали в ДСНС.