Росіяни вдарили по прикордонному селу на Чернігівщині: Пошкоджено будинки та авто. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 18 жовтня, російські війська завдали ударів по одному з прикордонних сіл Городянської громади Чернігівського району, є пошкодження.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок ворожої атаки пошкоджено легковий автомобіль, житлові будинки, господарські споруди. Крім того, загинули свійські тварини – кінь та корова. люди не постраждали.
Правоохоронці зафіксували наслідки ворожої атаки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів.
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