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Росіяни вдарили по прикордонному селу на Чернігівщині: Пошкоджено будинки та авто. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 18 жовтня, російські війська завдали ударів по одному з прикордонних сіл Городянської громади Чернігівського району, є пошкодження.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ворожої атаки пошкоджено легковий автомобіль, житлові будинки, господарські споруди. Крім того, загинули свійські тварини – кінь та корова. люди не постраждали.

Читайте: На Чернігівщині троє людей травмувалися внаслідок підриву гранати в будинку

Обстріл прикордоння Чернігівщини 18 жовтня

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожої атаки та зібрали докази чергового воєнного злочину окупантів.

Обстріл прикордоння Чернігівщини 18 жовтня
Обстріл прикордоння Чернігівщини 18 жовтня
Обстріл прикордоння Чернігівщини 18 жовтня

Автор: 

обстріл (29082) Нацполіція (15267) Чернігівщина (1584)


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