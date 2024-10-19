Рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині
Вночі 19 жовтня 2024 року війська РФ завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує атакувати обʼєкти енергопостачання. Вночі завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині. Через влучання виникла пожежа, яку за кілька годин локалізували. Загрози електропостачанню наразі немає", - зазначив він.
Більше інформації щодо удару РФ по Чернігівщині на цю хвилину немає.
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