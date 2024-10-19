Румыния ночью поднимала авиацию из-за нарушения границы "малой воздушной целью"

В ночь на 19 октября Румыния поднимала в небо авиацию из-за нарушения границы страны "небольшой воздушной целью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии.

Как отмечается, около 02:30 19 октября радары зафиксировали в районе Черного моря "малую воздушную цель". Поскольку она двигалась в направлении госграницы, в Минобороны Румынии решили поднять в небо авиацию - два румынских F-16 и два испанских F-18.

"Сигнал радара указывал на нарушение госграницы Румынии около 4 часов утра в районе Гура-Портицей, (севернее крупного портового города Констанца. - Ред.)", - отметили в Минобороны Румынии.

После того в прилегающих районах рекомендовали объявить воздушную тревогу.

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"Радары воздушного наблюдения постоянно отслеживали маршрут цели, которая двигалась в направлении Коджалака с максимальной глубиной проникновения 19 км. Истребители визуально не наблюдали ее ни на одном из этапов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что цель исчезла с радаров южнее Коджалака примерно в 04:30. Воздушную тревогу отменили в 5:10 и истребители вернулись на базы дислокации.