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Новости
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Румыния ночью поднимала авиацию из-за нарушения границы "малой воздушной целью"

Румунія підіймала в небо літаки F-16

В ночь на 19 октября Румыния поднимала в небо авиацию из-за нарушения границы страны "небольшой воздушной целью".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии.

Как отмечается, около 02:30 19 октября радары зафиксировали в районе Черного моря "малую воздушную цель". Поскольку она двигалась в направлении госграницы, в Минобороны Румынии решили поднять в небо авиацию - два румынских F-16 и два испанских F-18.

"Сигнал радара указывал на нарушение госграницы Румынии около 4 часов утра в районе Гура-Портицей, (севернее крупного портового города Констанца. - Ред.)", - отметили в Минобороны Румынии.

После того в прилегающих районах рекомендовали объявить воздушную тревогу.

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"Радары воздушного наблюдения постоянно отслеживали маршрут цели, которая двигалась в направлении Коджалака с максимальной глубиной проникновения 19 км. Истребители визуально не наблюдали ее ни на одном из этапов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что цель исчезла с радаров южнее Коджалака примерно в 04:30. Воздушную тревогу отменили в 5:10 и истребители вернулись на базы дислокации.

Автор: 

Румыния (1116) F-16 (569)


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Топ комментарии
+4
чому тільки чотири? треба було ескадрілью піднімати - може то був шахєд.
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19.10.2024 11:56 Ответить
+4
Рвшуче занепокоєння чомусь не працює, тому вирішили спробувати метушню на аеродромі, ризикуючи ескалацією.
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19.10.2024 12:14 Ответить
+2
Прямо в ціль. Роблю на майбутнє ставку хто перший зіб'є шахед, Румунія чи Польща. Думаю Румунія всеж таки підняли літалки
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19.10.2024 12:02 Ответить
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Піднімали та від напруження знову обкакалися...
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19.10.2024 11:49 Ответить
чому тільки чотири? треба було ескадрілью піднімати - може то був шахєд.
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19.10.2024 11:56 Ответить
Ні. То був кажан або сова. Ніяк не кацапський бпла чи ракета... До країн НАТО тільки українські "цілі" можуть залітати.
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19.10.2024 15:50 Ответить
Прямо в ціль. Роблю на майбутнє ставку хто перший зіб'є шахед, Румунія чи Польща. Думаю Румунія всеж таки підняли літалки
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19.10.2024 12:02 Ответить
Не зібьє ні хто,очередне озабочення,вчора Рюте говорив щоб збивали,а результата нуль.
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19.10.2024 12:13 Ответить
"...візуально не спостерігали..."

Всіх пілотів на ВЛК зір перевірити!!!
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19.10.2024 12:10 Ответить
ніч була, а шахеди фари не ввімкну
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19.10.2024 13:11 Ответить
Рвшуче занепокоєння чомусь не працює, тому вирішили спробувати метушню на аеродромі, ризикуючи ескалацією.
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19.10.2024 12:14 Ответить
Крилами ''ціль'' привітали і полетіли на посадку
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19.10.2024 12:20 Ответить
Головне тут - "постійно відстежували.."
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19.10.2024 12:30 Ответить
Сили ППО цієї ночі збили 42 ворожих БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети.

46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено.

Кілька ворожих БпЛА - ще в повітряному просторі України.
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19.10.2024 12:46 Ответить
незабаром всi будуть РЭБом ложить
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19.10.2024 12:48 Ответить
навіщо було підіймати
коли не збирались збивати
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19.10.2024 13:21 Ответить
Ви знаєте, забулися спитатися в українців, які собі вибрали президентом виробника асфальту і закатування своїх систем ППОГ і літаків в асфальт. Румуни, як і поляки точно в безпеці, маючи захист альянсу НАТО. Звичайно хотілося б нам, щоб вони збивали шахеди і ракети, але в них інша думка, на їх території немає війни.
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19.10.2024 13:48 Ответить
Підняли -- опустили.
Підняли -- опустили.

"Бєг на мєстє -- общєпріміряющій!" (c)
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19.10.2024 14:16 Ответить
Повилазило zeлене гімно 😡
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19.10.2024 16:03 Ответить
 
 