Румунія вночі піднімала авіацію через порушення кордону "малою повітряною ціллю"

У ніч на 19 жовтня Румунія піднімала в небо авіацію через порушення кордону країни "невеликою повітряною ціллю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міністерства оборони Румунії.

Як зазначається, близько 02:30 19 жовтня радари зафіксували в районі Чорного моря "малу повітряну ціль". Оскільки вона рухалася у напрямку держкордону, у Міноборони Румунії вирішили здійняти в небо авіацію - два румунські F-16 та два іспанські F-18.

"Сигнал радару вказував на порушення держкордону Румунії близько 4 години ранку у районі Гура-Портіцей, (північніше великого портового міста Констанца. - Ред.)", – зазначили у Міноборони Румунії.

Після того у прилеглих районах рекомендували оголосити повітряну тривогу.

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"Радари повітряного спостереження постійно відстежували маршрут цілі, що рухалася у напрямку Коджалаку з максимальною глибиною проникнення 19 км. Винищувачі візуально не спостерігали її на жодному з етапів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ціль зникла з радарів південніше Коджалака приблизно о 04:30. Повітряну тривогу скасували о 5:10 і винищувачі повернулися на бази дислокації.