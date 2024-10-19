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Новини
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Румунія вночі піднімала авіацію через порушення кордону "малою повітряною ціллю"

Румунія підіймала в небо літаки F-16

У ніч на 19 жовтня Румунія піднімала в небо авіацію через порушення кордону країни "невеликою повітряною ціллю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міністерства оборони Румунії.

Як зазначається, близько 02:30 19 жовтня радари зафіксували в районі Чорного моря "малу повітряну ціль". Оскільки вона рухалася у напрямку держкордону, у Міноборони Румунії вирішили здійняти в небо авіацію - два румунські F-16 та два іспанські F-18.

"Сигнал радару вказував на порушення держкордону Румунії близько 4 години ранку у районі Гура-Портіцей, (північніше великого портового міста Констанца. - Ред.)", – зазначили у Міноборони Румунії. 

Після того у прилеглих районах рекомендували оголосити повітряну тривогу.

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"Радари повітряного спостереження постійно відстежували маршрут цілі, що рухалася у напрямку Коджалаку з максимальною глибиною проникнення 19 км. Винищувачі візуально не спостерігали її на жодному з етапів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ціль зникла з радарів південніше Коджалака приблизно о 04:30. Повітряну тривогу скасували о 5:10 і винищувачі повернулися на бази дислокації.

Автор: 

Румунія (1190) F16 F-16 (689)


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Топ коментарі
+4
чому тільки чотири? треба було ескадрілью піднімати - може то був шахєд.
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19.10.2024 11:56 Відповісти
+4
Рвшуче занепокоєння чомусь не працює, тому вирішили спробувати метушню на аеродромі, ризикуючи ескалацією.
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19.10.2024 12:14 Відповісти
+2
Прямо в ціль. Роблю на майбутнє ставку хто перший зіб'є шахед, Румунія чи Польща. Думаю Румунія всеж таки підняли літалки
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19.10.2024 12:02 Відповісти
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Піднімали та від напруження знову обкакалися...
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19.10.2024 11:49 Відповісти
чому тільки чотири? треба було ескадрілью піднімати - може то був шахєд.
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19.10.2024 11:56 Відповісти
Ні. То був кажан або сова. Ніяк не кацапський бпла чи ракета... До країн НАТО тільки українські "цілі" можуть залітати.
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19.10.2024 15:50 Відповісти
Прямо в ціль. Роблю на майбутнє ставку хто перший зіб'є шахед, Румунія чи Польща. Думаю Румунія всеж таки підняли літалки
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19.10.2024 12:02 Відповісти
Не зібьє ні хто,очередне озабочення,вчора Рюте говорив щоб збивали,а результата нуль.
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19.10.2024 12:13 Відповісти
"...візуально не спостерігали..."

Всіх пілотів на ВЛК зір перевірити!!!
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19.10.2024 12:10 Відповісти
ніч була, а шахеди фари не ввімкну
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19.10.2024 13:11 Відповісти
Рвшуче занепокоєння чомусь не працює, тому вирішили спробувати метушню на аеродромі, ризикуючи ескалацією.
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19.10.2024 12:14 Відповісти
Крилами ''ціль'' привітали і полетіли на посадку
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19.10.2024 12:20 Відповісти
Головне тут - "постійно відстежували.."
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19.10.2024 12:30 Відповісти
Сили ППО цієї ночі збили 42 ворожих БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети.

46 російських безпілотників наразі локаційно втрачено.

Кілька ворожих БпЛА - ще в повітряному просторі України.
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19.10.2024 12:46 Відповісти
незабаром всi будуть РЭБом ложить
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19.10.2024 12:48 Відповісти
навіщо було підіймати
коли не збирались збивати
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19.10.2024 13:21 Відповісти
Ви знаєте, забулися спитатися в українців, які собі вибрали президентом виробника асфальту і закатування своїх систем ППОГ і літаків в асфальт. Румуни, як і поляки точно в безпеці, маючи захист альянсу НАТО. Звичайно хотілося б нам, щоб вони збивали шахеди і ракети, але в них інша думка, на їх території немає війни.
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19.10.2024 13:48 Відповісти
Підняли -- опустили.
Підняли -- опустили.

"Бєг на мєстє -- общєпріміряющій!" (c)
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19.10.2024 14:16 Відповісти
Повилазило zeлене гімно 😡
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19.10.2024 16:03 Відповісти
 
 