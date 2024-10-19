Румунія вночі піднімала авіацію через порушення кордону "малою повітряною ціллю"
У ніч на 19 жовтня Румунія піднімала в небо авіацію через порушення кордону країни "невеликою повітряною ціллю".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міністерства оборони Румунії.
Як зазначається, близько 02:30 19 жовтня радари зафіксували в районі Чорного моря "малу повітряну ціль". Оскільки вона рухалася у напрямку держкордону, у Міноборони Румунії вирішили здійняти в небо авіацію - два румунські F-16 та два іспанські F-18.
"Сигнал радару вказував на порушення держкордону Румунії близько 4 години ранку у районі Гура-Портіцей, (північніше великого портового міста Констанца. - Ред.)", – зазначили у Міноборони Румунії.
Після того у прилеглих районах рекомендували оголосити повітряну тривогу.
"Радари повітряного спостереження постійно відстежували маршрут цілі, що рухалася у напрямку Коджалаку з максимальною глибиною проникнення 19 км. Винищувачі візуально не спостерігали її на жодному з етапів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ціль зникла з радарів південніше Коджалака приблизно о 04:30. Повітряну тривогу скасували о 5:10 і винищувачі повернулися на бази дислокації.
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