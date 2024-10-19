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Новости Война
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Россияне ударили КАБами по центру Запорожья, количество раненых возросло до 10, среди них двое детей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Вибухи було чути у Запоріжжі

Вечером субботы, 19 октября, в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуске КАБов российской тактической авиацией в направлении Запорожья.

Обновленная информация

Впоследствии Федоров сообщил, что враг ударил двумя КАБами по центру Запорожья. В результате атаки пострадал один человек.

"Взрывной волной и обломками повреждены здания. Все коммунальные службы уже работают на месте", - говорится в сообщении. 

Обстріл Запоріжжя 19 жовтня

Обстріл Запоріжжя 19 жовтня

Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до трех.

Впоследствии Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех человек - три женщины и один мужчина.

Обстріл Запоріжжя 19 жовтня

Обстріл Запоріжжя 19 жовтня

Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.

Обстріл Запоріжжя 19 жовтня

Обстріл Запоріжжя 19 жовтня

Обновленная ​​информация по состоянию на 20:40

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших вследствие вражеской атаки возросло до восьми. Среди пострадавших двое детей – девочки 9 и 13 лет.

Дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. После осмотра врачей и оказания первой помощи двое мужчин и женщина от госпитализации отказались.
Других пострадавших медики сейчас осматривают", – рассказал глава ОВА Федоров.

Обновленная ​​информация по состоянию на 22:20

Глава ОВА Федоров сообщил, что количество пострадавших вследствие вечерней атаки россиян на Запорожье возросло до 10 человек.

Смотрите также: Последствия вражеского удара КАБами по Запорожью. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

взрыв (6805) Запорожье (2679)


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Топ комментарии
+5
зараз вже до 90 км. Тому Су-34 починає набирати висоту ще над Приморськом, а скидає на підльоті до Токмаку з 100-110-го ешелону, і над Токмаком вже розвертається з різким зниженням. Тому фронтове ППО тут безсиле, навіть якщо встигне його побачити. Можно підтягнути МІМ-104, але там шугає багато ворожих "крил", і є велики ризик втрати ПУ з радаром. Це було вже. Тому чекаємо на ASC-890 і передачу до наявних бортів декількох десятків С8-х, і бажано підключення Link16 на переданих бортах.
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19.10.2024 21:33 Ответить
+4
Зрадники Сирський та Зеленський рулять в армії.
Тому знищення міст України забезпечене.
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19.10.2024 22:31 Ответить
+3
Там открытое место, спрятать самолеты негде, сбить самолеты легко. Почему несделали явно предатели у власти.
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19.10.2024 21:11 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Те, що може побачити і дістати літак, який скидає такі бомби це і потрібно найбільше думаю.
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19.10.2024 19:14 Ответить
те, що може побачити - ще не прилетіло в Україну, і до того, нема впевненості, що ми отримали те, чим можно дістати літак більш-менш безпечно для нашого борта.
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19.10.2024 21:10 Ответить
На початку війни літуни навіть до Одеси і Житомира долітали якщо я правильно пам'ятаю, а як їх почали збивати одразу перестали залітати на територію України.
Не думаю, що буде ескалацією, якщо допоможуть з обладнанням, за допомогою якого можна бачити літак з кабом і атакувати його раніше чим він скине бомбу.

Це допоможе західним державам зекономити на техніці, бо збереже вже наявну в Україні. Менше техніки авіацією буде вражатися, менше мирного населення буде помирати.
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19.10.2024 19:19 Ответить
кабів не було ...прилітали ракети
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19.10.2024 21:04 Ответить
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19.10.2024 20:46 Ответить
КАБи летять на 50-60 км. Тобто для того, щоб вдарити по центру Запоріжжя, літак має їх запустити за 5-10 км. від лінії фронту в районі Василівка - Лугове. А це означає, що фронтового ППО у нас немає від слова «зовсім».
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19.10.2024 21:07 Ответить
Мабуть вже давно. Або в малих кількостях.
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19.10.2024 21:18 Ответить
це іньші вдосконалені,тому летять вони далі і запускають їх далі-це можна вирішити збиваючі носіїї але наразі це складно...нажаль...
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19.10.2024 21:18 Ответить
зараз вже до 90 км. Тому Су-34 починає набирати висоту ще над Приморськом, а скидає на підльоті до Токмаку з 100-110-го ешелону, і над Токмаком вже розвертається з різким зниженням. Тому фронтове ППО тут безсиле, навіть якщо встигне його побачити. Можно підтягнути МІМ-104, але там шугає багато ворожих "крил", і є велики ризик втрати ПУ з радаром. Це було вже. Тому чекаємо на ASC-890 і передачу до наявних бортів декількох десятків С8-х, і бажано підключення Link16 на переданих бортах.
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19.10.2024 21:33 Ответить
ще трохи соплі пожують. то скоро і по центру Київа будуть прилітати
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19.10.2024 21:08 Ответить
Там открытое место, спрятать самолеты негде, сбить самолеты легко. Почему несделали явно предатели у власти.
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19.10.2024 21:11 Ответить
Зрадники Сирський та Зеленський рулять в армії.
Тому знищення міст України забезпечене.
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19.10.2024 22:31 Ответить
Зато теперь па руське можна, не то чьто при Парашенке
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19.10.2024 22:52 Ответить
 
 