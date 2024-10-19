Россияне ударили КАБами по центру Запорожья, количество раненых возросло до 10, среди них двое детей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Вечером субботы, 19 октября, в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуске КАБов российской тактической авиацией в направлении Запорожья.

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Впоследствии Федоров сообщил, что враг ударил двумя КАБами по центру Запорожья. В результате атаки пострадал один человек.

"Взрывной волной и обломками повреждены здания. Все коммунальные службы уже работают на месте", - говорится в сообщении.

Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до трех.

Впоследствии Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех человек - три женщины и один мужчина.

Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.

Обновленная ​​информация по состоянию на 20:40

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших вследствие вражеской атаки возросло до восьми. Среди пострадавших двое детей – девочки 9 и 13 лет.

Дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. После осмотра врачей и оказания первой помощи двое мужчин и женщина от госпитализации отказались.

Других пострадавших медики сейчас осматривают", – рассказал глава ОВА Федоров.

Обновленная ​​информация по состоянию на 22:20

Глава ОВА Федоров сообщил, что количество пострадавших вследствие вечерней атаки россиян на Запорожье возросло до 10 человек.

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