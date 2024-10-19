Россияне ударили КАБами по центру Запорожья, количество раненых возросло до 10, среди них двое детей. ФОТОрепортаж (обновлено)
Вечером субботы, 19 октября, в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
За несколько минут до взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуске КАБов российской тактической авиацией в направлении Запорожья.
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Впоследствии Федоров сообщил, что враг ударил двумя КАБами по центру Запорожья. В результате атаки пострадал один человек.
"Взрывной волной и обломками повреждены здания. Все коммунальные службы уже работают на месте", - говорится в сообщении.
Позже глава ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до трех.
Впоследствии Федоров сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех человек - три женщины и один мужчина.
Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь.
Обновленная информация по состоянию на 20:40
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших вследствие вражеской атаки возросло до восьми. Среди пострадавших двое детей – девочки 9 и 13 лет.
Дети находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. После осмотра врачей и оказания первой помощи двое мужчин и женщина от госпитализации отказались.
Других пострадавших медики сейчас осматривают", – рассказал глава ОВА Федоров.
Обновленная информация по состоянию на 22:20
Глава ОВА Федоров сообщил, что количество пострадавших вследствие вечерней атаки россиян на Запорожье возросло до 10 человек.
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Не думаю, що буде ескалацією, якщо допоможуть з обладнанням, за допомогою якого можна бачити літак з кабом і атакувати його раніше чим він скине бомбу.
Це допоможе західним державам зекономити на техніці, бо збереже вже наявну в Україні. Менше техніки авіацією буде вражатися, менше мирного населення буде помирати.
Тому знищення міст України забезпечене.