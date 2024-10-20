Сутки на Харьковщине: силы РФ ударили по Харькову гибридной ракетой-бомбой, обстреляли Дергачи и Солоницевскую громаду. ФОТОрепортаж
Около полуночи враг ударил по Харькову, утром 20 сентября атаковал пригород.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Ночью, 19 октября, в 23:50 РФ ударила авиационным боеприпасом по Новобаварскому району Харькова, попадание зафиксировано по открытой местности. В результате удара поврежден частный дом, автомобиль и частичное остекление в двух многоэтажках.
По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, враг для обстрела областного центра использовал авиационный боеприпас "Гром Е-1". Это гибрид планирующей авиационной бомбы и ракеты. К счастью, травмированных людей на месте происшествия нет
20 октября в 05:20 армия РФ ударила управляемой авиационной бомбой по Дергачам. В результате удара поврежден частный дом, три многоэтажных дома. Без пострадавших.
Также сегодня утром в 06:33 зафиксировано попадание российского КАБа в землю в Солоницевской территориальной громаде Харьковского района. По данным Синегубова, повреждены частично два дома, забор. Информация о пострадавших не поступала.
В результате усиления мероприятий по эвакуации с Купянского и Боровского направлений за сутки эвакуированы 273 человека (среди них 1 ребенок).
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