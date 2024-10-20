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Сутки на Харьковщине: силы РФ ударили по Харькову гибридной ракетой-бомбой, обстреляли Дергачи и Солоницевскую громаду. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Харкова

Около полуночи враг ударил по Харькову, утром 20 сентября атаковал пригород.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ночью, 19 октября, в 23:50 РФ ударила авиационным боеприпасом по Новобаварскому району Харькова, попадание зафиксировано по открытой местности. В результате удара поврежден частный дом, автомобиль и частичное остекление в двух многоэтажках.

По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, враг для обстрела областного центра использовал авиационный боеприпас "Гром Е-1". Это гибрид планирующей авиационной бомбы и ракеты. К счастью, травмированных людей на месте происшествия нет

20 октября в 05:20 армия РФ ударила управляемой авиационной бомбой по Дергачам. В результате удара поврежден частный дом, три многоэтажных дома. Без пострадавших.

Также сегодня утром в 06:33 зафиксировано попадание российского КАБа в землю в Солоницевской территориальной громаде Харьковского района. По данным Синегубова, повреждены частично два дома, забор. Информация о пострадавших не поступала.

В результате усиления мероприятий по эвакуации с Купянского и Боровского направлений за сутки эвакуированы 273 человека (среди них 1 ребенок).

Обстріли Харкова та Харківщини
Обстріли Харкова та Харківщини
Обстріли Харкова та Харківщини
Обстріли Харкова та Харківщини

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обстрел (27820) Харьков (7573) Харьковщина (5577)


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Якось дивно виглядає. У нас тільки пи₴дять про ракети-дрони, плануючі бомби і тому подібне ,а кацапи застосовують.
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20.10.2024 10:19 Ответить
Ото ж бо і воно що у нас тільки бла-бла-бла вміють. Даже ті кому згідно посади язик за зубами треба тримати.
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20.10.2024 10:44 Ответить
зовсім не дивно. Перша демонстрація цього ********** відбулась у 2015 році. Станом на 2019 рік було повідомлено, що випробування "Гром-Э1" та "Гром-Э2" завершені. А у нас в цей час обирали очільником держави і верховним головнокомандувачем стендапера з його зеленим шапіто. Як казав бєглий класик їхнього ********** - "********".
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20.10.2024 10:44 Ответить
Звиздіти-дешевше навіть ніж дрони на кухні паяти.
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20.10.2024 10:50 Ответить
 
 