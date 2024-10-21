Сутки на Херсонщине: враг обстрелял 19 населенных пунктов, два человека получили ранения
За прошедшие сутки, 20 октября, российские оккупационные войска атаковали 19 населенных пунктов Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин
20 октября под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Камышаны, Белозерка, Станислав, Красный Маяк, Берислав, Нововоронцовка, Змиевка, Зеленовка, Широкая Балка, Новокаиры, Степановка, Зимовник, Разлив, Дудчаны, Садовое, Антоновка, Ромашково и Казацкое.
"Российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 23 частных дома. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку и частные автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - отметил Прокудин.
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Около часа ночи российская армия атаковала Херсон. Пострадали двое мужчин 1975 и 1957 годов рождения.
"Их госпитализировали в больницу со взрывными травмами и контузиями. Один из пострадавших получил осколочное ранение предплечья. Медики оказали мужчинам необходимую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно", - сообщили в Херсонской ОГА
Утром в больницу обратился житель Берислава, который попал под удар вражеского дрона. 32-летний мужчина получил взрывную травму и контузию. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
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