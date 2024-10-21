Доба на Херсонщині: ворог обстріляв 19 населених пунктів, дві людини дістали поранення

Минулої доби, 20 жовтня, російські окупаційні війська атакували 19 населених пунктів Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

20 жовтня під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Комишани, Білозерка, Станіслав, Червоний Маяк, Берислав, Нововоронцовка, Зміївка, Зеленівка, Широка Балка, Новокаїри, Степанівка, Зимівник, Розлив, Дудчани, Садове, Антонівка, Ромашкове та Козацьке.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 23 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін.

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Близько першої години ночі російська армія атакувала Херсон. Постраждали двоє чоловіків 1975 та 1957 років народження.

"Їх шпиталізували до лікарні з вибуховими травмами та контузіями. Однин з потерпілих дістав уламкове поранення передпліччя. Медики надали чоловікам необхідну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно", - повідомили у Херсонській ОВА

Вранці до лікарні звернувся житель Берислава, котрий потрапив під удар ворожого дрона. 32-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

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