По всей Украине объявляли тревогу: Взлетал МиГ-31К (обновлено)

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, в Астрахани взлетел МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

В 12:50 в большинстве областей объявлено об отбое опасности.

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