РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9890 посетителей онлайн
Новости Война
930 0

По всей Украине объявляли тревогу: Взлетал МиГ-31К (обновлено)

Повітряну тривогу оголошено по всій Україні 21 жовтня

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, в Астрахани взлетел МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

В 12:50 в большинстве областей объявлено об отбое опасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кривом Роге раздались взрывы. Воздушные силы информируют об угрозе баллистики

Автор: 

Воздушные силы (2419) воздушная тревога (808)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 