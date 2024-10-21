По всей Украине объявляли тревогу: Взлетал МиГ-31К (обновлено)
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Воздушных сил, в Астрахани взлетел МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
В 12:50 в большинстве областей объявлено об отбое опасности.
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