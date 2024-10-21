По всій Україні оголошували тривогу: Злітав МіГ-31К (оновлено)
На всій території України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Повітряних сил, в Астрахані злетів МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
О 12:50 у більшості областей оголошено про відбій небезпеки.
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