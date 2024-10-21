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Новини Війна
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По всій Україні оголошували тривогу: Злітав МіГ-31К (оновлено)

Повітряну тривогу оголошено по всій Україні 21 жовтня

На всій території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Повітряних сил, в Астрахані злетів МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

О 12:50 у більшості областей оголошено про відбій небезпеки.

Також читайте: У Кривому Розі пролунали вибухи. Повітряні сили інформують про загрозу балістики

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Повітряні сили (2756) повітряна тривога (936)


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