Перцовский назначен председателем правления "Укрзализныци"

Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".

Отмечается, что Перцовский работает в АО "Укрзализныця" с 2020 года. До сих пор он занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.

Также в пресс-службе отметили, что предыдущий глава Укрзализныци Евгений Лященко продолжит работать в должности члена правления до завершения контракта с "Укрзализныцей". Кроме того, с должностей членов правления Укрзализныци уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.

Напомним, 8 октября стало известно, что Евгений Лященко досрочно подал в отставку с должности председателя правления АО "Укрзализныця".

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