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Перцовский назначен председателем правления "Укрзализныци"

Уряд призначив Перцовського новим головою правління Укрзалізниці

Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныця".

Отмечается, что Перцовский работает в АО "Укрзализныця" с 2020 года. До сих пор он занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление.

Также в пресс-службе отметили, что предыдущий глава Укрзализныци Евгений Лященко продолжит работать в должности члена правления до завершения контракта с "Укрзализныцей". Кроме того, с должностей членов правления Укрзализныци уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.

Напомним, 8 октября стало известно, что Евгений Лященко досрочно подал в отставку с должности председателя правления АО "Укрзализныця".

Также смотрите: Кабмин назначил Боева и Мельника заместителями Умерова. ФОТО

Автор: 

назначение (2182) Укрзализныця (2762)


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Топ комментарии
+2
Нігуя собі контора! - геть свого крота мали😊
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21.10.2024 14:08 Ответить
+1
Ураааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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21.10.2024 14:03 Ответить
+1
Шо за перец цей Перцовський? Ще один ЗЕлений?
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21.10.2024 14:10 Ответить
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Ураааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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21.10.2024 14:03 Ответить
З чого така радість?
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21.10.2024 14:11 Ответить
Нігуя собі контора! - геть свого крота мали😊
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21.10.2024 14:08 Ответить
Шо за перец цей Перцовський? Ще один ЗЕлений?
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21.10.2024 14:10 Ответить
Від переміщення додатків сумма не змінюється. Один одного змінює, а проблеми як були на залізниці, так і залишились - старі локомотиви, вагони, техніка та технології. Жодного нового суттєвого впровадження.
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21.10.2024 14:12 Ответить
Перемога на УЗ.Хто утік ,мабуть на 0. Зостався цап-відбувайло.
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21.10.2024 14:17 Ответить
в кабинете гендиректора 2007г стол за 200 000$ и весь день решаются вопросы какому поставщику первому оплатить 10-20-50 млн и какой получить откат, 10-20-30%. ничего с тех пор не изменилось. была Терская 5 теперь Ежи Гедройца 5, суть одна, сборище воров и коррупционеров, а рядом горпрокуратура. снести под фундамент и все равно восстанут из пепла. изменить невозможно, в первый день работы директору заносят от 10$ и понеслась....
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21.10.2024 14:19 Ответить
Олександр Семенович Перцовський народився в місті Сєверодонецьк Луганської області.
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21.10.2024 14:28 Ответить
Молоко на губах ще не висохло... Головне, що вишиванку на себе наділо
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21.10.2024 16:50 Ответить
Чого немає інформації про освіту, попередні місця роботи, стаж, родичів, місця проживання. Квартира, маєток і т.п. Рухоме і не рухоме майно. Статки. Просто працює з 20 року. Інформації як у льоні космоса про молоду команду. Ха ха ха.
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21.10.2024 17:27 Ответить
 
 