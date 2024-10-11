Кабмин назначил Боева и Мельника заместителями Умерова. ФОТО
В пятницу, 11 октября, назначены два новых заместителя министра обороны - Сергей Боев и Сергей Мельник.
Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Кабинет Министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил Сергея Боева на должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.
До своего назначения 41-летний Сергей Боев работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В период с 2016 по 2022 годы занимал руководящие должности в государственных компаниях НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укргаздобыча".
Ранее Боев работал в ведущих международных банковских учреждениях, а также в консалтинговой компании The Boston Consulting Group, что обеспечило ему значительный опыт в сфере финансов и управления.
Сергей Боев имеет степень бакалавра международной экономики, которую получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, а также степень магистра делового администрирования, которую получил в Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (США).
Также Кабинет Министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил заместителем министра обороны бригадного генерала юстиции Сергея Николаевича Мельника.
Сергей Мельник родился 12 июля 1977 года в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет, после чего начал карьеру на руководящих должностях Военно-юридического факультета Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2009 году получил второе высшее образование.
С 1999 года проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны.
С ноября 2019 года занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
В 2022 году Сергей Мельник успешно окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины.
С начала полномасштабного вторжения руководил обороной города Харькова.
Новоназначенный заместитель министра является доктором юридических наук, профессором военного права, заслуженным работником образования Украины и лауреатом Государственной премии Украины в области образования.
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дайте хлопцям прибарахлитись.
тепер хотять повернути статки які віддали за призначення на посави
херхенерал" - от і тому начальник?
Ось вони скоро наїдять пики, як ховрашня.
Ніби не можна призначити грамотного пройшовшого війну пораненого військового. Таких нема?
Всяких товсторилів нарив Умка. Таких жопастих, як і сам.
Другий - любить трахатись, по бабам лазить, жере і алкоголь любить. І підліни робитиме як два пальця об асфальт.
БОЄВ Сергій народився 25 березня 1983 року у ( причина відсутності інформації?)
Персонально закінчив 3 ВУЗа, але не з моїх сокурсників, ні друзів "стрімкого росту ніхто не отримав, навіть ті що стали доцентами.
Хм..... Чиї вони "правільниє" люди?
Знову схема. Знову українців розводять.
"Призначення" (ким?) саме і є початком існування схеми.