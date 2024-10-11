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Кабмин назначил Боева и Мельника заместителями Умерова. ФОТО

Рустем Умєров

В пятницу, 11 октября, назначены два новых заместителя министра обороны - Сергей Боев и Сергей Мельник.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Кабинет Министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил Сергея Боева на должность заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции.

До своего назначения 41-летний Сергей Боев работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В период с 2016 по 2022 годы занимал руководящие должности в государственных компаниях НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укргаздобыча".

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Сергій Боєв, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції

Ранее Боев работал в ведущих международных банковских учреждениях, а также в консалтинговой компании The Boston Consulting Group, что обеспечило ему значительный опыт в сфере финансов и управления.

Сергей Боев имеет степень бакалавра международной экономики, которую получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, а также степень магистра делового администрирования, которую получил в Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (США).

Также Кабинет Министров Украины, по представлению министра обороны Рустема Умерова, назначил заместителем министра обороны бригадного генерала юстиции Сергея Николаевича Мельника.

Сергей Мельник родился 12 июля 1977 года в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет, после чего начал карьеру на руководящих должностях Военно-юридического факультета Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2009 году получил второе высшее образование.

Сергій Мельник, заступник міністра оборони

С 1999 года проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны.

С ноября 2019 года занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

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В 2022 году Сергей Мельник успешно окончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины.

С начала полномасштабного вторжения руководил обороной города Харькова.

Новоназначенный заместитель министра является доктором юридических наук, профессором военного права, заслуженным работником образования Украины и лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

Автор: 

Минобороны (9400) назначение (2178)


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Топ комментарии
+9
Міністр, який тямить тільки як тирити бабки. Більше в голову нічого не бере.
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11.10.2024 16:46
+8
що, ви накинулись?
дайте хлопцям прибарахлитись.
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11.10.2024 16:57
+7
Покидьки завжди найдуться для Умєрова за таку зарплатню.
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11.10.2024 16:50
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"Новиє ліца" Умєрова? Скільки днів чекати інфу про статки і "яйці по 17" євро...?
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11.10.2024 16:46 Ответить
Міністр, який тямить тільки як тирити бабки. Більше в голову нічого не бере.
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11.10.2024 16:46 Ответить
Надія тільки на вибори !!!Все нові і нові трутні приходять,а результат один державна казна на мілині!
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11.10.2024 16:48 Ответить
нова свята трійця )) до бувалого приєднали труса та балбєса )) "жить харашо! а харашо жить - есчо луччє!" (С)
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11.10.2024 16:49 Ответить
Покидьки завжди найдуться для Умєрова за таку зарплатню.
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11.10.2024 16:50 Ответить
Коритники...
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11.10.2024 16:52 Ответить
газ 1 оборона , це десь поруч , можуть тирити по стар1й схем1 , ну 1 юридичне прикриття , як же без цього
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11.10.2024 16:55 Ответить
що, ви накинулись?
дайте хлопцям прибарахлитись.
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11.10.2024 16:57 Ответить
вони уже....
тепер хотять повернути статки які віддали за призначення на посави
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11.10.2024 17:00 Ответить
Одразу видно що сироти, бо пики не влазять у фото
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11.10.2024 17:18 Ответить
Мельник на фото - як "дємбель", а якщо простими словами - статути ЗСУ "юрист" завернув на самокрутки цигарок в туалеті ... юридичного ВНЗ
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11.10.2024 16:59 Ответить
мен1 ц1каво як в1н Харк1в захищав
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11.10.2024 17:03 Ответить
мені теж цікаво - ДУЖЕ цікаво....
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11.10.2024 17:04 Ответить
був начальником харк1вського гарн1зону , про...бав все що можна
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11.10.2024 19:45 Ответить
"хер хенерал" - от і тому начальник?
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11.10.2024 20:27 Ответить
Карочє, призначив викормишів - мордати гівен.
Ось вони скоро наїдять пики, як ховрашня.
Ніби не можна призначити грамотного пройшовшого війну пораненого військового. Таких нема?
Всяких товсторилів нарив Умка. Таких жопастих, як і сам.
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11.10.2024 17:00 Ответить
Перший - цинічний жорстокий скот.
Другий - любить трахатись, по бабам лазить, жере і алкоголь любить. І підліни робитиме як два пальця об асфальт.
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11.10.2024 17:01 Ответить
"розпочав кар'єру на керівних посадах Військово-юридичного факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого" - от это волосатый член!!!)))
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11.10.2024 17:02 Ответить
лейтенант 1 зразу високу посаду , мабуть Рембо
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11.10.2024 17:04 Ответить
Сергій Мельник народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області.
БОЄВ Сергій народився 25 березня 1983 року у ( причина відсутності інформації?)
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11.10.2024 17:12 Ответить
В кацапії народився
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11.10.2024 17:19 Ответить
Алчевськ Луганської області
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11.10.2024 22:27 Ответить
Кадрова політика зелених - незмінна.
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11.10.2024 17:16 Ответить
Хіба так буває, що по закінченні ВУЗу людина відразу потрапляє на керівні посади ???
Персонально закінчив 3 ВУЗа, але не з моїх сокурсників, ні друзів "стрімкого росту ніхто не отримав, навіть ті що стали доцентами.
Хм..... Чиї вони "правільниє" люди?
Знову схема. Знову українців розводять.
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11.10.2024 17:17 Ответить
Бачу,кацапня вивчає українську.Це наспраді добре,хоча в них це виходить на рівні "моя хотєть ам-ам",ну хоч так.Чому я вважаю,що це кацапи?Дуже просто-образливі висловлювання без жодної аргументації.Подивіться 2 хвилини будь-яку російську передачу,таку як соловьов або 60 мінут,там таке саме.Сто відсотків гімна,нуль відсотків чогось розумного.Окреме вітання як завжди модераторам.Доки ви пильнуєте,щоб ніхто не образив Петра Олексійовича,більшість коментів може друкуавти "комсомольская правдв".
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11.10.2024 17:20 Ответить
Додам... Поки в Україні не буде конкурсів на ВСІ посади, жити їй в багні ще довго.
"Призначення" (ким?) саме і є початком існування схеми.
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11.10.2024 17:21 Ответить
Не смішіть із тими конкурсами. То ті ж яйця по 17, тільки в профіль.
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11.10.2024 17:49 Ответить
ХОЧ ОДИН ВІЙСЬКОВИЙ ПОПАВ В МІНОБОРОНИ!!!- ВСІХ МІНЯТИ НА ВІЙСЬКОВИХ ПОТРІБНО, А НЕ БАРИГ НАБИРАТИ!!!- ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!- ДО ПЕРЕМОГИ, СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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11.10.2024 17:45 Ответить
схоже, справжні українці. козаки
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11.10.2024 18:38 Ответить
Серед бойових військових достойних не знайшлось?
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11.10.2024 18:54 Ответить
Бойовий женераль Марсель щось в ACUшці. однострій порушує. хоча коли згадати Радецького в Америці в кожаному плащі , а ля гімлер..
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11.10.2024 19:31 Ответить
 
 