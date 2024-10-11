Кабмін призначив Боєва та Мельника заступниками Умєрова. ФОТО

У п'ятницю, 11 жовтня, призначено двох нових заступників міністра оборони - Сергія Боєва та Сергія Мельника.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

Кабінет Міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив Сергія Боєва на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.



До свого призначення 41-річний Сергій Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У період з 2016 по 2022 роки обіймав керівні посади у державних компаніях НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".

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Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління.



Сергій Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).

Також Кабінет Міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив заступником міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Миколайовича Мельника.

Сергій Мельник народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області. У 1999 році закінчив Харківський військовий університет, після чого розпочав кар’єру на керівних посадах Військово-юридичного факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2009 році здобув другу вищу освіту.

З 1999 року проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони.

З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

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У 2022 році Сергій Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.

З початку повномасштабного вторгнення керував обороною міста Харкова.

Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти.