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Кабмін призначив Боєва та Мельника заступниками Умєрова. ФОТО

Рустем Умєров

У п'ятницю, 11 жовтня, призначено двох нових заступників міністра оборони - Сергія Боєва та Сергія Мельника.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

Кабінет Міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив Сергія Боєва на посаду заступника міністра оборони з питань європейської інтеграції.

До свого призначення 41-річний Сергій Боєв працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. У період з 2016 по 2022 роки обіймав керівні посади у державних компаніях НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укргазвидобування".

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Сергій Боєв, заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції

Раніше Боєв працював у провідних міжнародних банківських установах, а також в консалтинговій компанії The Boston Consulting Group, що забезпечило йому значний досвід у сфері фінансів та управління.

Сергій Боєв має ступінь бакалавра міжнародної економіки, який здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, а також ступінь магістра з ділового адміністрування, який отримав у Вортонській бізнес-школі Університету Пенсильванії (США).

Також Кабінет Міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив заступником міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Миколайовича Мельника.

Сергій Мельник народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області. У 1999 році закінчив Харківський військовий університет, після чого розпочав кар’єру на керівних посадах Військово-юридичного факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2009 році здобув другу вищу освіту.

Сергій Мельник, заступник міністра оборони

З 1999 року проходив службу на різних посадах в бойових бригадах Протиповітряної оборони.

З листопада 2019 року обіймав посаду начальника Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

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У 2022 році Сергій Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України.

З початку повномасштабного вторгнення керував обороною міста Харкова.

Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти.

Автор: 

Міноборони (7455) призначення (2295)


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Топ коментарі
+9
Міністр, який тямить тільки як тирити бабки. Більше в голову нічого не бере.
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11.10.2024 16:46
+8
що, ви накинулись?
дайте хлопцям прибарахлитись.
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11.10.2024 16:57
+7
Покидьки завжди найдуться для Умєрова за таку зарплатню.
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11.10.2024 16:50
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"Новиє ліца" Умєрова? Скільки днів чекати інфу про статки і "яйці по 17" євро...?
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11.10.2024 16:46 Відповісти
Міністр, який тямить тільки як тирити бабки. Більше в голову нічого не бере.
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11.10.2024 16:46 Відповісти
Надія тільки на вибори !!!Все нові і нові трутні приходять,а результат один державна казна на мілині!
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11.10.2024 16:48 Відповісти
нова свята трійця )) до бувалого приєднали труса та балбєса )) "жить харашо! а харашо жить - есчо луччє!" (С)
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11.10.2024 16:49 Відповісти
Покидьки завжди найдуться для Умєрова за таку зарплатню.
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11.10.2024 16:50 Відповісти
Коритники...
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11.10.2024 16:52 Відповісти
газ 1 оборона , це десь поруч , можуть тирити по стар1й схем1 , ну 1 юридичне прикриття , як же без цього
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11.10.2024 16:55 Відповісти
що, ви накинулись?
дайте хлопцям прибарахлитись.
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11.10.2024 16:57 Відповісти
вони уже....
тепер хотять повернути статки які віддали за призначення на посави
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11.10.2024 17:00 Відповісти
Одразу видно що сироти, бо пики не влазять у фото
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11.10.2024 17:18 Відповісти
Мельник на фото - як "дємбель", а якщо простими словами - статути ЗСУ "юрист" завернув на самокрутки цигарок в туалеті ... юридичного ВНЗ
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11.10.2024 16:59 Відповісти
мен1 ц1каво як в1н Харк1в захищав
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11.10.2024 17:03 Відповісти
мені теж цікаво - ДУЖЕ цікаво....
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11.10.2024 17:04 Відповісти
був начальником харк1вського гарн1зону , про...бав все що можна
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11.10.2024 19:45 Відповісти
"хер хенерал" - от і тому начальник?
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11.10.2024 20:27 Відповісти
Карочє, призначив викормишів - мордати гівен.
Ось вони скоро наїдять пики, як ховрашня.
Ніби не можна призначити грамотного пройшовшого війну пораненого військового. Таких нема?
Всяких товсторилів нарив Умка. Таких жопастих, як і сам.
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11.10.2024 17:00 Відповісти
Перший - цинічний жорстокий скот.
Другий - любить трахатись, по бабам лазить, жере і алкоголь любить. І підліни робитиме як два пальця об асфальт.
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11.10.2024 17:01 Відповісти
"розпочав кар'єру на керівних посадах Військово-юридичного факультету Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого" - от это волосатый член!!!)))
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11.10.2024 17:02 Відповісти
лейтенант 1 зразу високу посаду , мабуть Рембо
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11.10.2024 17:04 Відповісти
Сергій Мельник народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області.
БОЄВ Сергій народився 25 березня 1983 року у ( причина відсутності інформації?)
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11.10.2024 17:12 Відповісти
В кацапії народився
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11.10.2024 17:19 Відповісти
Алчевськ Луганської області
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11.10.2024 22:27 Відповісти
Кадрова політика зелених - незмінна.
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11.10.2024 17:16 Відповісти
Хіба так буває, що по закінченні ВУЗу людина відразу потрапляє на керівні посади ???
Персонально закінчив 3 ВУЗа, але не з моїх сокурсників, ні друзів "стрімкого росту ніхто не отримав, навіть ті що стали доцентами.
Хм..... Чиї вони "правільниє" люди?
Знову схема. Знову українців розводять.
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11.10.2024 17:17 Відповісти
Бачу,кацапня вивчає українську.Це наспраді добре,хоча в них це виходить на рівні "моя хотєть ам-ам",ну хоч так.Чому я вважаю,що це кацапи?Дуже просто-образливі висловлювання без жодної аргументації.Подивіться 2 хвилини будь-яку російську передачу,таку як соловьов або 60 мінут,там таке саме.Сто відсотків гімна,нуль відсотків чогось розумного.Окреме вітання як завжди модераторам.Доки ви пильнуєте,щоб ніхто не образив Петра Олексійовича,більшість коментів може друкуавти "комсомольская правдв".
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11.10.2024 17:20 Відповісти
Додам... Поки в Україні не буде конкурсів на ВСІ посади, жити їй в багні ще довго.
"Призначення" (ким?) саме і є початком існування схеми.
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11.10.2024 17:21 Відповісти
Не смішіть із тими конкурсами. То ті ж яйця по 17, тільки в профіль.
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11.10.2024 17:49 Відповісти
ХОЧ ОДИН ВІЙСЬКОВИЙ ПОПАВ В МІНОБОРОНИ!!!- ВСІХ МІНЯТИ НА ВІЙСЬКОВИХ ПОТРІБНО, А НЕ БАРИГ НАБИРАТИ!!!- ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!- ДО ПЕРЕМОГИ, СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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11.10.2024 17:45 Відповісти
схоже, справжні українці. козаки
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11.10.2024 18:38 Відповісти
Серед бойових військових достойних не знайшлось?
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11.10.2024 18:54 Відповісти
Бойовий женераль Марсель щось в ACUшці. однострій порушує. хоча коли згадати Радецького в Америці в кожаному плащі , а ля гімлер..
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11.10.2024 19:31 Відповісти
 
 