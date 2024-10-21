РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9897 посетителей онлайн
Новости Война
1 726 6

Бойцы 10-й бригады просят помочь со сбором средств на ударный комплекс БПЛА Heavy Shot

сержант 110 бригади Степан Барна

Бойцы взвода "Барни" мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" начали сбор средств на ударный комплекс БПЛА Heavy Shot. Цель сбора - 2,8 млн грн.

Об этом сообщил в фейсбуке сержант Степан Барна, информирует Цензор.НЕТ.

🎯 Цель: 2 830 000.00 ₴

Характеристики БПЛА Heavy Shot:

  • поднимает до 40 кг взрывчатки
  • летает на десятки км за линию фронта
  • точечно сбрасывает "груз" на голову противнику, технику, склады и командные пункты
  • устойчивый к РЭБ

Реквизиты для помощи:

IBAN UA113052990262066400963327922

https://www.privat24.ua/send/djpdr

Смотрите: Российская БМП с десантом застряла во время штурма, а воины 10 ОГШБр уничтожили ее. ВИДЕО

Степан Барна про збір на ударний комплекс БаЛА

Автор: 

беспилотник (3765) Барна Олег (120) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (206)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
10 чи 110, спитайте у Бутусова, може він знає чи є різниця
показать весь комментарий
21.10.2024 21:41 Ответить
Монобанки немає????
показать весь комментарий
21.10.2024 21:47 Ответить
Добрий день! У нас є також і окрема Монобанка взводу «Барні». Данний збір вирішили провести через конверт «Приватбанку».
показать весь комментарий
22.10.2024 13:14 Ответить
А в цей час по телевізору показують як крашена дура хизується тім що на день народження дочки витратила 250 тисяч гривень, або програму хто хоче стати мільйонером. І другий дурості. Захисникам це мабуть подобається
показать весь комментарий
22.10.2024 06:41 Ответить
А 6 з лишнім міліонів доларів де? Це 250міліонів гривень!!! Куди діваються міліарди,які забирають у корупціонерів???США з лютого 2022 року надало допомоги на 58 МІЛІАРДІВ доларів!!! Де гроші суки народу???
показать весь комментарий
22.10.2024 09:04 Ответить
 
 