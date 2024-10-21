Бойцы 10-й бригады просят помочь со сбором средств на ударный комплекс БПЛА Heavy Shot
Бойцы взвода "Барни" мотопехотного батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" начали сбор средств на ударный комплекс БПЛА Heavy Shot. Цель сбора - 2,8 млн грн.
Об этом сообщил в фейсбуке сержант Степан Барна, информирует Цензор.НЕТ.
Цель: 2 830 000.00 ₴
Характеристики БПЛА Heavy Shot:
- поднимает до 40 кг взрывчатки
- летает на десятки км за линию фронта
- точечно сбрасывает "груз" на голову противнику, технику, склады и командные пункты
- устойчивый к РЭБ
Реквизиты для помощи:
IBAN UA113052990262066400963327922
https://www.privat24.ua/send/djpdr
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Виталий Коваленко #595143
показать весь комментарий21.10.2024 21:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Василь Воробець
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V. Alexandriya
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Igor #591922
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Oleksandr Lozovyy
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