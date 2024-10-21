Бійці 10-ї бригади просять допомогти із збором коштів на ударний комплекс БпЛА "Heavy Shot"
Бійці взводу "Барні" мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" розпочали збір коштів на ударний комплекс БпЛА "Heavy Shot". Ціль сбору - 2,8 млн грн.
Про це повідомив у фейсбуці сержант Степан Барна, інформує Цензор.НЕТ.
Ціль: 2 830 000.00 ₴
Характеристики БпЛА "Heavy Shot":
- Піднімає до 40 кг вибухівки
- Літає на десятки км за лінію фронта
- Точково скидає "вантаж" на голову супротивнику, техніку, склади й командні пункти
- Стійкий до РЕБ
Реквізити для допомоги:
IBAN UA113052990262066400963327922
https://www.privat24.ua/send/djpdr
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Виталий Коваленко #595143
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Василь Воробець
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