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Новини Війна
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Бійці 10-ї бригади просять допомогти із збором коштів на ударний комплекс БпЛА "Heavy Shot"

сержант 10 бригади Степан Барна

Бійці взводу "Барні" мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" розпочали збір коштів на ударний комплекс БпЛА "Heavy Shot". Ціль сбору - 2,8 млн грн.

Про це повідомив у фейсбуці сержант Степан Барна, інформує Цензор.НЕТ.

🎯 Ціль: 2 830 000.00 ₴

Характеристики БпЛА "Heavy Shot":

  • Піднімає до 40 кг вибухівки
  • Літає на десятки км за лінію фронта
  • Точково скидає "вантаж" на голову супротивнику, техніку, склади й командні пункти
  • Стійкий до РЕБ

Реквізити для допомоги:

IBAN UA113052990262066400963327922

https://www.privat24.ua/send/djpdr

Також дивіться: Російська БМП із десантом застрягла під час штурму, а воїни 10 ОГШБр знищили її. ВIДЕО

Степан Барна про збір на ударний комплекс БаЛА

Автор: 

безпілотник (4338) Барна Олег (101) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211)


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10 чи 110, спитайте у Бутусова, може він знає чи є різниця
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21.10.2024 21:41 Відповісти
Монобанки немає????
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21.10.2024 21:47 Відповісти
Добрий день! У нас є також і окрема Монобанка взводу «Барні». Данний збір вирішили провести через конверт «Приватбанку».
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22.10.2024 13:14 Відповісти
А в цей час по телевізору показують як крашена дура хизується тім що на день народження дочки витратила 250 тисяч гривень, або програму хто хоче стати мільйонером. І другий дурості. Захисникам це мабуть подобається
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22.10.2024 06:41 Відповісти
А 6 з лишнім міліонів доларів де? Це 250міліонів гривень!!! Куди діваються міліарди,які забирають у корупціонерів???США з лютого 2022 року надало допомоги на 58 МІЛІАРДІВ доларів!!! Де гроші суки народу???
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22.10.2024 09:04 Відповісти
 
 