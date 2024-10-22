На Харьковском направлении бои шли в районах Липцев и Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Харьков".

За прошедшие сутки враг продолжал штурмовые действия, всего произошло три боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 17 НАР. Нанесли 49 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 399 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 93 человека, из них безвозвратные - 33, санитарные - 60.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 60 единиц вооружения и военной техники, в частности:

3 артиллерийские системы;

3 боевые бронированные машины;

6 автомобилей;

4 единицы спецтехники;

43 БпЛА.

Уничтожено:

51 укрытие для личного состава;

3 стартовые позиции запуска БпЛА;

1 место хранения боекомплекта.

Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, на Харьковщине проводится оккупация гражданского населения. За прошедшие сутки с Купянского и Боровского направлений в Харьковской области эвакуировали еще 118 человек. В частности, 103 человека вывезли из Купянска.

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