На Харківському напрямку бої точились у районах Липців та Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Харків".

Протягом минулої доби ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося три бойові зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. Російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 17 НАР. Завдали 49 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 399 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 93 особи, з них безповоротні - 33, санітарні – 60.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 60 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

3 артилерійські системи;

3 бойові броньовані машини;

6 автомобілів;

4 одиниці спецтехніки;

43 БпЛА.

Знищено:

51 укриття для особового складу;

3 стартові позиції запуску БпЛА;

1 місце зберігання боєкомплекту.

Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, на Харківщині проводиться окупація цивільного населення. Минулої доби з Куп'янського і Борівського напрямків у Харківській області евакуювали ще 118 людей. Зокрема, 103 людини вивезли із Куп'янська.

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