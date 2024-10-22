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Объекты соцсферы уже подключают к теплу, работают все 9 энергоблоков украинских АЭС, - Шмыгаль об отопительном сезоне

Коли вмикнуть опалення?

В Украине уже начинается отопительный сезон. К теплу подключаются объекты социальной инфраструктуры, прежде всего больницы, школы, садики.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, конкретные даты подачи тепла определяются погодными условиями, в соответствии с которыми власти громад принимают свои решения.

"Работают все 9 энергоблоков украинских АЭС, покрывая основные потребности в генерации. Получаем новое генерационное оборудование. Банки кредитуют бизнес в рамках правительственных энергетических программ. Одобрено заявок на 7,9 млрд грн, фактически выдано более 2 млрд грн кредитных средств. Для населения одобрены кредитные средства на более чем 204 млн грн", - уточнил премьер.

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По его словам власть сейчас делает все, чтобы зимой все украинцы имели дома свет и тепло, а предприятия работали бесперебойно.

Автор: 

энергетика (2568) отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2726)


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цих мужніх засранців-держморд, хрін змусиш жувати, щоб не патякали... Нахіба вічно накаркувати?
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22.10.2024 12:30 Ответить
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22.10.2024 12:39 Ответить
В проклятом совке (тюрьме народов) остатки которого, в виде бюста Чехова) мы почти уничтожили, отопление включали:

15 октября, или когда в течении 3-х дней подряд среднесуточная температура (среднее значение на 6, 12, 18 и 24 часа) не превышает 8 градусов по Цельсию.
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22.10.2024 14:19 Ответить
работают все 9 энергоблоков украинских АЭС
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Т.е. ЗАЭС ты украинской уже не считаешь?
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22.10.2024 14:25 Ответить
 
 