Объекты соцсферы уже подключают к теплу, работают все 9 энергоблоков украинских АЭС, - Шмыгаль об отопительном сезоне

В Украине уже начинается отопительный сезон. К теплу подключаются объекты социальной инфраструктуры, прежде всего больницы, школы, садики.

Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, конкретные даты подачи тепла определяются погодными условиями, в соответствии с которыми власти громад принимают свои решения.

"Работают все 9 энергоблоков украинских АЭС, покрывая основные потребности в генерации. Получаем новое генерационное оборудование. Банки кредитуют бизнес в рамках правительственных энергетических программ. Одобрено заявок на 7,9 млрд грн, фактически выдано более 2 млрд грн кредитных средств. Для населения одобрены кредитные средства на более чем 204 млн грн", - уточнил премьер.

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По его словам власть сейчас делает все, чтобы зимой все украинцы имели дома свет и тепло, а предприятия работали бесперебойно.