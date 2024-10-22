Объекты соцсферы уже подключают к теплу, работают все 9 энергоблоков украинских АЭС, - Шмыгаль об отопительном сезоне
В Украине уже начинается отопительный сезон. К теплу подключаются объекты социальной инфраструктуры, прежде всего больницы, школы, садики.
Об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, конкретные даты подачи тепла определяются погодными условиями, в соответствии с которыми власти громад принимают свои решения.
"Работают все 9 энергоблоков украинских АЭС, покрывая основные потребности в генерации. Получаем новое генерационное оборудование. Банки кредитуют бизнес в рамках правительственных энергетических программ. Одобрено заявок на 7,9 млрд грн, фактически выдано более 2 млрд грн кредитных средств. Для населения одобрены кредитные средства на более чем 204 млн грн", - уточнил премьер.
По его словам власть сейчас делает все, чтобы зимой все украинцы имели дома свет и тепло, а предприятия работали бесперебойно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
15 октября, или когда в течении 3-х дней подряд среднесуточная температура (среднее значение на 6, 12, 18 и 24 часа) не превышает 8 градусов по Цельсию.
---------------------
Т.е. ЗАЭС ты украинской уже не считаешь?