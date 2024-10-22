Об’єкти соцсфери вже підключають до тепла, працюють усі 9 енергоблоків українських АЕС, - Шмигаль про опалювальний сезон

В Україні вже розпочинається опалювальний сезон. До тепла підключаються об’єкти соціальної інфраструктури, насамперед лікарні, школи, садочки.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, конкретні дати подачі тепла визначаються погодними умовами, відповідно до яких влада громад ухвалює свої рішення.

"Працюють усі 9 енергоблоків українських АЕС, покриваючи основні потреби в генерації. Отримуємо нове генераційне обладнання. Банки кредитують бізнес у межах урядових енергетичних програм. Схвалено заявок на 7,9 млрд грн, фактично видано понад 2 млрд грн кредитних коштів. Для населення схвалено кредитних коштів на понад 204 млн грн", - уточнив прем'єр.

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За його словами влада наразі робить все, щоб узимку всі українці мали вдома світло і тепло, а підприємства працювали безперебійно.