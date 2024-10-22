МИД Эстонии уволил сотрудницу за научную работу об "украинском национализме"
МИД Эстонии уволил секретаря визовой секции посольства Эстонии в Анкаре из-за ее научной работы о национализме в Украине.
Об этом пишет издание Postimees, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о Марии Саранцевой, которая 7 марта 2024 года представила свою научную работу в университет Хаджи Байрама Вели, и 28 мая университет ее утвердил.
Статья под названием "Рост национализма в Украине: психоаналитический подход Эриха Фромма" была опубликована в научном журнале Journal of Crises and Political Research ("Журнал кризисных и политических исследований". - Ред.), который выходит дважды в год.
"В своей работе, основанной преимущественно на российских источниках, Саранцева утверждает, что корни украинского национализма лежат в травме, вызванной распадом Советского Союза. Она также называет Революцию Достоинства 2013-2014 годов в Украине "госпереворотом", проводит параллели между современной Украиной и нацистской Германией, а также называет российское вторжение в Донецкую и Луганскую области в 2014 году "отделением Луганской и Донецкой республик", - отметило издание.
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Респект!!!!
Плохо одно - мы никогда не станем такими ,как прибалты
И ,судя по всему - война нас не вылечит от совковости
Какая это страшная болезнь
Хуже рака.....
а писала б статтю про 400 річний московський фашизм залишилась би працювати але фесбешка за таке не заплатить
Є і націоналізм...
До фені забобони...
Але коли переходиш кордони...
Починаєш скидати бомби...
Це і є нацизм та фашизм...
Або рашизм-
Як квінститенція оюох форм...
але хитрості їм не займати скільки народів вони угробили та заставили пахати на себе
Біса та Бога...
І різче-
Неіснує Тебе!-
Голов, й рук- та ноги-
Ти складова частина тисяч...
Як кислота... чиста!
Що вбиває нечитсь...
В організмі кліток...
Націгналіста...
Інші демократії пропустили б: це ж точка зору, плюралізм, має право на існування.
А естонці миттю відчули запах онуч.
До речі, маршал Баграмян в 1970 році по заданію ГлавПура вирішив написати мемуари про 1941 рік (писав сам, бо був освіченним) звернувся за дозволом на роботу з паперами 41 року, дозвіл давав наоперуправління Генштабу. Йому надали відповідні документи, на свій подив побачив, що з 1946 року він перший, хто звернувся по цій тематиці. Працівник архіву підтвердив, що не було бажаючих ні генералів ні навіть воєнних істориків.