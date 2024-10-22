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МИД Эстонии уволил сотрудницу за научную работу об "украинском национализме"

МЗС Естонії звільнило співробітницю через наукову роботу про

МИД Эстонии уволил секретаря визовой секции посольства Эстонии в Анкаре из-за ее научной работы о национализме в Украине.

Об этом пишет издание Postimees, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о Марии Саранцевой, которая 7 марта 2024 года представила свою научную работу в университет Хаджи Байрама Вели, и 28 мая университет ее утвердил.

Статья под названием "Рост национализма в Украине: психоаналитический подход Эриха Фромма" была опубликована в научном журнале Journal of Crises and Political Research ("Журнал кризисных и политических исследований". - Ред.), который выходит дважды в год.

"В своей работе, основанной преимущественно на российских источниках, Саранцева утверждает, что корни украинского национализма лежат в травме, вызванной распадом Советского Союза. Она также называет Революцию Достоинства 2013-2014 годов в Украине "госпереворотом", проводит параллели между современной Украиной и нацистской Германией, а также называет российское вторжение в Донецкую и Луганскую области в 2014 году "отделением Луганской и Донецкой республик", - отметило издание.

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Автор: 

увольнение (2685) Эстония (1452)


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Топ комментарии
+29
Прочитав заголовок - подумав: "кацапка". Відкрив новину - точно!
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22.10.2024 12:46 Ответить
+22
Це більш схоже не на "наукову роботу" а на шпаргалку з камцамольской правди.
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22.10.2024 12:47 Ответить
+16
Звичайна рашиська плять.
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22.10.2024 12:50 Ответить
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цікавий прецендент самокаліцтва
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22.10.2024 12:45 Ответить
Браво!!!!!
Респект!!!!
Плохо одно - мы никогда не станем такими ,как прибалты
И ,судя по всему - война нас не вылечит от совковости
Какая это страшная болезнь
Хуже рака.....
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22.10.2024 12:46 Ответить
Авжеж не станемо, коли Українці все ніяк, навіть в час війни з кацапами, не вивчать Мову своєї Країни.
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22.10.2024 12:51 Ответить
Прочитав заголовок - подумав: "кацапка". Відкрив новину - точно!
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22.10.2024 12:46 Ответить
Це більш схоже не на "наукову роботу" а на шпаргалку з камцамольской правди.
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22.10.2024 12:47 Ответить
Саранцева -саранча із Саранська. І як землячка Кіріла пробралась в МІД країни НАТО. Це ж не український МІД бубонного разліва.
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22.10.2024 12:50 Ответить
Звичайна рашиська плять.
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22.10.2024 12:50 Ответить
З точки зору кацапів націоналізм може бути лише у них, і то у крайній його формі - шовінізмі. Все решта для кацапів - кака, бо не дає розчинитися у кацапському морі, яке дещо нагадує цивілізацію боргів у Стартреку.
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22.10.2024 12:52 Ответить
московську метастазу женіть звідусіль ...
а писала б статтю про 400 річний московський фашизм залишилась би працювати але фесбешка за таке не заплатить
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22.10.2024 12:53 Ответить
Мухосранцева.
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22.10.2024 12:55 Ответить
Якщо є нація-
Є і націоналізм...

До фені забобони...

Але коли переходиш кордони...

Починаєш скидати бомби...

Це і є нацизм та фашизм...

Або рашизм-
Як квінститенція оюох форм...
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22.10.2024 12:57 Ответить
все вірно російської нації не існує , тому маємо не націоналізм а фашизм !
але хитрості їм не займати скільки народів вони угробили та заставили пахати на себе
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22.10.2024 13:03 Ответить
Не існує...
Біса та Бога...

І різче-

Неіснує Тебе!-
Голов, й рук- та ноги-

Ти складова частина тисяч...

Як кислота... чиста!

Що вбиває нечитсь...

В організмі кліток...

Націгналіста...
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22.10.2024 15:12 Ответить
Приклад, коли демократія не втратила нюх на ворога.
Інші демократії пропустили б: це ж точка зору, плюралізм, має право на існування.
А естонці миттю відчули запах онуч.
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22.10.2024 12:58 Ответить
Псевдонаукову роботу.
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22.10.2024 13:01 Ответить
Кучма то же самое писал "Украинский буржуазный национализм". Это его комсомольская работа была. Если коротко " они были просто кровожадные и продажные что за американское сало воевали"
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22.10.2024 13:09 Ответить
😁 Обмовка за Фройдом. Травма аід розраду совіцькиго союзу? Так власне українські нціоналісти і спричинилися до його розпаду. 😊 Майдан - переворот? А норми Конституції про народовладдя? Носієм всієї влади згідниКонституції є український народ! І якщо влада, якій він дише на деякий термін делегує повноваження, не виконує іогоо волі, він має рраво цю владу змінити.
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22.10.2024 13:11 Ответить
"коріння українського націоналізму лежить у травмі, спричиненій розпадом Радянського Союзу". А хто зазнав травми - цьотка Саранцева чи як її там, путлєр зазнав травми. Але яке їхні травми мають відношення до коріння???
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22.10.2024 13:13 Ответить
На болотах український націоналізм - це пропуск в лігу їх істориків та всяких червяків. В часи леніна це був дрібнобуржуазний націоналізм. Ось перший опус від саратовського конструктура М. Солоніна теж був про український націоналізм. І потім його *допустили* до воєнного архіву.
До речі, маршал Баграмян в 1970 році по заданію ГлавПура вирішив написати мемуари про 1941 рік (писав сам, бо був освіченним) звернувся за дозволом на роботу з паперами 41 року, дозвіл давав наоперуправління Генштабу. Йому надали відповідні документи, на свій подив побачив, що з 1946 року він перший, хто звернувся по цій тематиці. Працівник архіву підтвердив, що не було бажаючих ні генералів ні навіть воєнних істориків.
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22.10.2024 13:22 Ответить
Cкільки в Прибалтиці ще живе цих тварюк кацапских. Та і в Німеччині теж.
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22.10.2024 13:44 Ответить
Nu vchom ploh nacionalizm ( niputati s nacizmom ) ? Dumaiu segodnia chtob narod mog vizhit , hochesh nihochesh nuzhna stati nacionalistam !!
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22.10.2024 13:50 Ответить
"Университет Анкары Хаджи Байрама Вели, расположенный в Анкаре, столице Турции, является учебным заведением, которое привносит глоток свежего воздуха в свою глубоко укоренившуюся историю. Этот университет стремится предоставить студентам высококачественное образование в широком спектре академических областей. Университет Анкары Хаджи Байрам Вели хорошо известен среди университетов Турции своими образовательными программами, особенно в области искусства, социальных и гуманитарных наук. Он также выделяется сильным академическим составом и инновационным подходом к образованию.
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22.10.2024 17:52 Ответить
 
 