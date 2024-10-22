МИД Эстонии уволил сотрудницу за научную работу об "украинском национализме"

МИД Эстонии уволил секретаря визовой секции посольства Эстонии в Анкаре из-за ее научной работы о национализме в Украине.

Об этом пишет издание Postimees, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о Марии Саранцевой, которая 7 марта 2024 года представила свою научную работу в университет Хаджи Байрама Вели, и 28 мая университет ее утвердил.

Статья под названием "Рост национализма в Украине: психоаналитический подход Эриха Фромма" была опубликована в научном журнале Journal of Crises and Political Research ("Журнал кризисных и политических исследований". - Ред.), который выходит дважды в год.

"В своей работе, основанной преимущественно на российских источниках, Саранцева утверждает, что корни украинского национализма лежат в травме, вызванной распадом Советского Союза. Она также называет Революцию Достоинства 2013-2014 годов в Украине "госпереворотом", проводит параллели между современной Украиной и нацистской Германией, а также называет российское вторжение в Донецкую и Луганскую области в 2014 году "отделением Луганской и Донецкой республик", - отметило издание.

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