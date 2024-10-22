МЗС Естонії звільнило співробітницю за наукову роботу про "український націоналізм"

МЗС Естонії звільнило секретарку візової секції посольства Естонії в Анкарі через її наукову роботу про націоналізм в Україні.

Про це пише видання Postimees, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про Марію Саранцеву, яка 7 березня 2024 року представила свою наукову роботу в університет Хаджі Байрама Велі, і 28 травня університет її затвердив.

Стаття під назвою "Зростання націоналізму в Україні: психоаналітичний підхід Еріха Фромма" була опублікована в науковому журналі Journal of Crises and Political Research ("Журнал кризових та політичних досліджень". - Ред.), який виходить двічі на рік.

"У своїй роботі, заснованій переважно на російських джерелах, Саранцева стверджує, що коріння українського націоналізму лежить у травмі, спричиненій розпадом Радянського Союзу. Вона також називає Революцію Гідності 2013-2014 років в Україні "держпереворотом", проводить паралелі між сучасною Україною та нацистською Німеччиною, а також називає російське вторгнення до Донецької та Луганської області у 2014 році "відділенням Луганської та Донецької республік", - зазначило видання.

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