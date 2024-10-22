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Новости
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Поддержка Украины после выборов в США продолжится, - Бринк

Бріджит Брінк

После выборов в США новый президент будет прислушиваться к своим гражданам, которые четко поддерживают Украину.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк на Форуме "Сталимо перемогу: від стійкості громадян до Держави Вдячності", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Борьба Украины - это то, что влияет на нас. Это важно для нас, не только, как для страны, но и для Мичигана или Техаса, потому что эта борьба существует, как и вопрос к любой администрации: как победитель будет политически поддерживать Украину?", - пояснила она.

Бринк заверила в четкой поддержке Украины гражданами США и отметила, что новая администрация будет прислушиваться к американцам и ценностям демократии.

"Как помощь выльется в политические решения - я не знаю, я не могу этого предсказать, потому что каждая администрация имеет свои стратегии и права решать, но когда есть четкая поддержка, я убеждена, что наша поддержка Украины продолжится", - сказала посол США.

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Дипломат также считает, что Украина должна и в дальнейшем придерживаться выбранного пути, чтобы на вопрос: "Почему надо вас поддерживать?" отвечать, что это - вопрос безопасности, экономики, демократических свобод и приближения к Евросоюзу и НАТО.

"Украина - это тот партнер, которого Америка хочет видеть, как сильного партнера в альянсе борьбы за ценности демократии. Я не могу предсказать будущее, дать прямой ответ на вопрос, но я убеждена, что поддержка Украины будет. Я убеждена в демократии и заинтересованности Америки в Украине", - отметила Бринк.

Автор: 

помощь (7879) США (27149) Бринк Бриджит (187)


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Лід - холодний, вогонь гарячий, підтримка США непохитна, занепокоєння - глибокі як ніколи.
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22.10.2024 13:12 Ответить
Допоможуть теплим словом.
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22.10.2024 13:23 Ответить
... скільки буде потрібно. Буде потрібно для чого?
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22.10.2024 13:50 Ответить
ага
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22.10.2024 13:17 Ответить
Звідки Вам про це відомо, пані Брінк?
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22.10.2024 13:22 Ответить
Буде Дональд, буде їжа. А Камала, як і Джо, порядку не наведуть. Тільки недоумкуватим Джо навів порядок, а Камала його продовжить.
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22.10.2024 13:27 Ответить
Между "продолжится" и "убеждена, что продолжится" две большие разницы.
Но откуда ж редакторам это знать?
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22.10.2024 14:32 Ответить
 
 