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Підтримка України після виборів у США продовжиться, - Брінк

Бріджит Брінк

Після виборів у США новий президент дослухатиметься до своїх громадян, які чітко підтримують Україну. 

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк на Форумі "Сталимо перемогу: від стійкості громадян до Держави Вдячності", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Боротьба України - це те, що впливає на нас. Це важливо для нас, не лише, як для країни, але і для Мічигану чи Техасу, тому що ця боротьба існує, як і питання до будь-якої адміністрації: як переможець буде політично підтримувати Україну?", - пояснила вона.

Брінк запевнила в чіткій підтримці України громадянами США і зауважила, що нова адміністрація буде дослухатися до американців і цінностей демократії.

"Як допомога виллється в політичні рішення - я не знаю, я не можу цього передбачити, тому що кожна адміністрація має свої стратегії і права вирішувати, але коли є чітка підтримка, я переконана, що наша підтримка України продовжиться", – сказала посол США.

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Дипломат також вважає, що Україна має і надалі дотримуватися обраного шляху, щоб на запитання: "Чому треба вас підтримувати?" відповідати, що це - питання безпеки, економіки, демократичних свобод та наближення до Євросоюзу і НАТО.

"Україна - це той партнер, якого Америка хоче бачити, як сильного партнера в альянсі боротьби за цінності демократії. Я не можу передбачити майбутнє, дати пряму відповідь на запитання, але я переконана, що підтримка України буде. Я переконана в демократії і зацікавленості Америки в Україні", - зауважила Брінк.

Автор: 

допомога (8449) США (23417) Брінк Бріджит (235)


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Лід - холодний, вогонь гарячий, підтримка США непохитна, занепокоєння - глибокі як ніколи.
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22.10.2024 13:12 Відповісти
Допоможуть теплим словом.
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22.10.2024 13:23 Відповісти
... скільки буде потрібно. Буде потрібно для чого?
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22.10.2024 13:50 Відповісти
ага
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22.10.2024 13:17 Відповісти
Звідки Вам про це відомо, пані Брінк?
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22.10.2024 13:22 Відповісти
Буде Дональд, буде їжа. А Камала, як і Джо, порядку не наведуть. Тільки недоумкуватим Джо навів порядок, а Камала його продовжить.
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22.10.2024 13:27 Відповісти
Между "продолжится" и "убеждена, что продолжится" две большие разницы.
Но откуда ж редакторам это знать?
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22.10.2024 14:32 Відповісти
 
 