Підтримка України після виборів у США продовжиться, - Брінк

Після виборів у США новий президент дослухатиметься до своїх громадян, які чітко підтримують Україну.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк на Форумі "Сталимо перемогу: від стійкості громадян до Держави Вдячності", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Боротьба України - це те, що впливає на нас. Це важливо для нас, не лише, як для країни, але і для Мічигану чи Техасу, тому що ця боротьба існує, як і питання до будь-якої адміністрації: як переможець буде політично підтримувати Україну?", - пояснила вона.

Брінк запевнила в чіткій підтримці України громадянами США і зауважила, що нова адміністрація буде дослухатися до американців і цінностей демократії.

"Як допомога виллється в політичні рішення - я не знаю, я не можу цього передбачити, тому що кожна адміністрація має свої стратегії і права вирішувати, але коли є чітка підтримка, я переконана, що наша підтримка України продовжиться", – сказала посол США.

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Дипломат також вважає, що Україна має і надалі дотримуватися обраного шляху, щоб на запитання: "Чому треба вас підтримувати?" відповідати, що це - питання безпеки, економіки, демократичних свобод та наближення до Євросоюзу і НАТО.

"Україна - це той партнер, якого Америка хоче бачити, як сильного партнера в альянсі боротьби за цінності демократії. Я не можу передбачити майбутнє, дати пряму відповідь на запитання, але я переконана, що підтримка України буде. Я переконана в демократії і зацікавленості Америки в Україні", - зауважила Брінк.