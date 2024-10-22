Один мужчина погиб и один ранен в результате атаки вражеских дронов на Купянщине (обновлено)

Купянский район остается под постоянной угрозой обстрелов со стороны врага. Сегодня, 22 октября, вражеские дроны атаковали села Кучеровка и Сеньково, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Харьковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 09:30 утра в селе Кучеровка Петропавловской громады в результате попадания вражеского дрона пострадал 54-летний мужчина.



Кроме того, примерно в 02:00 ночи в селе Сеньково Куриловской громады российский дрон атаковал частное домовладение. В результате этого ранения получил гражданский 31-летний мужчина.



Как отмечается, пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

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Позже в ОВА сообщили, что 54-летний мужчина, который получил ранение в результате вражеских обстрелов в селе Кучеривка Петропавловской громады, скончался в больнице.