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Один мужчина погиб и один ранен в результате атаки вражеских дронов на Купянщине (обновлено)

Наслідки обстрілів Харківщини

Купянский район остается под постоянной угрозой обстрелов со стороны врага. Сегодня, 22 октября, вражеские дроны атаковали села Кучеровка и Сеньково, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Харьковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, около 09:30 утра в селе Кучеровка Петропавловской громады в результате попадания вражеского дрона пострадал 54-летний мужчина.

Кроме того, примерно в 02:00 ночи в селе Сеньково Куриловской громады российский дрон атаковал частное домовладение. В результате этого ранения получил гражданский 31-летний мужчина.

Как отмечается, пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

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Обновленная информация

Позже в ОВА сообщили, что 54-летний мужчина, который получил ранение в результате вражеских обстрелов в селе Кучеривка Петропавловской громады, скончался в больнице.

Автор: 

обстрел (27874) Харьковщина (5577) дроны (4112)


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22.10.2024 13:27 Ответить
 
 