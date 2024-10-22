Один чоловік загинув і одного поранено внаслідок атаки ворожих дронів на Куп’янщині (оновлено)

Куп'янський район залишається під постійною загрозою обстрілів з боку ворога. Сьогодні, 22 жовтня, ворожі дрони атакували села Кучерівка та Сенькове, є постраждалі.

Про це повідомили в Харківській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 09:30 ранку в селі Кучерівка Петропавлівської громади внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 54-річний чоловік.



Крім того, приблизно о 02:00 ночі в селі Сенькове Курилівської громади російський дрон атакував приватне домоволодіння. Внаслідок цього поранень зазнав цивільний 31-річний чоловік.



Як зазначається, потерпілих оперативно доставлено до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу.

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Оновлена інформація

Пізніше в ОВА повідомили, що 54-річний чоловік, який зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу в селі Кучерівка Петропавлівської громади, помер у лікарні.