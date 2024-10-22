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Новости Война
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Ситуация на Харьковском направлении стабилизирована, - Зеленский

Зеленський заявив, що ситуацію на Харківщині стабілізували

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуацию на Харьковщине удалось стабилизировать.

Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На харьковском направлении, считаем, что ситуация стабилизирована. Хотя на купянском они там иногда в такие маневры идут - в одну, в другую сторону. На востоке - давят. На курском - наши выполняют свои задачи и будут выполнять их столько, сколько будет нужно. Это важный аспект, им нужно это делать", - сказал он.

В то же время он отметил, что нужно еще усилить противовоздушную оборону в Черном море.

"Работаем над этим", - подытожил Зеленский.

Читайте также: На Харьковском направлении бои шли в районах Липцев и Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+7
На покровському теж ???
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22.10.2024 15:29 Ответить
+7
Коксу підвезли?
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22.10.2024 15:30 Ответить
+6
яким це, журналістам в понеділок заявив зе!гундос?
мосейчук та стефанішиной?
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22.10.2024 15:31 Ответить
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На покровському теж ???
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22.10.2024 15:29 Ответить
та й про курвщину не так часто вже згадують...
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22.10.2024 15:38 Ответить
Курську операцію з часом тихесенько пошлють у ліс, як розмінування Чонгару і багато вншого.

Не було такого!!! Ніколи!!!
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22.10.2024 20:27 Ответить
Коксу підвезли?
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22.10.2024 15:30 Ответить
яким це, журналістам в понеділок заявив зе!гундос?
мосейчук та стефанішиной?
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22.10.2024 15:31 Ответить
Хто, де, що, чому, як, для чого, коли, кому, навіщо???
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22.10.2024 15:32 Ответить
От падла! Це означає, що щось пагане готує.
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22.10.2024 15:33 Ответить
На Куп"янськ рвуться - вже за 4 км
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22.10.2024 15:41 Ответить
"зестабілізатор"
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22.10.2024 15:45 Ответить
Зеленський на Харківщині:
«Нікого не боїмось, без паніки, все під контролем» (відео).
жовтень 22, 2024

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22.10.2024 15:46 Ответить
Прибула нова партія з Колумбії чи як? Якого його знову понесло?
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22.10.2024 15:47 Ответить
В рашистів проблеми на ХарківщиніУ, Z-канал в тривозі: "41-й полк просто обнуляют, настоящий беспредел!"



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22.10.2024 16:11 Ответить
Повірю, коли на DeepState перестануть з'являтися повідомлень про просування кацапні на Харківщині. А поки що - це черговий струс повітря.
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22.10.2024 16:13 Ответить
Вова,жаре нюхать!
Спустись на землю,Блазень!
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22.10.2024 16:39 Ответить
Журналісти мають просто припинити спілкуватись з цим дебілоїдним вилупком - окрім брехні і ахінеї від нього нічого не почуєш
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22.10.2024 17:58 Ответить
Повне ипанько, вибачаюся!
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22.10.2024 18:09 Ответить
Залужного поверни, верховний говнокомандующій хрєнов!
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22.10.2024 19:05 Ответить
Потужний стабілізець по плану.
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22.10.2024 21:08 Ответить
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22.10.2024 22:58 Ответить
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22.10.2024 23:25 Ответить
а на донбасі не лише стабілізували, але й вирівняли...
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23.10.2024 00:17 Ответить
Оце вибрали дурні73% ЗЕ-Стабілізатора на свої дUпи 21 квітня 2019 року.
Такий стабілізець йде вже шостий рік !
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23.10.2024 00:40 Ответить
СТАБІЛІЗДУН зробив СТАБІЛІЗДЕЦЬ.
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23.10.2024 01:00 Ответить
Стабілазатор потужний, якщо ти думаєш що всі втикають у твій срний шмрофон і вірять в твої потужні звуки, які ти квартально бубониш, то ти ще більший наївний двбп! Всі вже давно все бачуть на власні очі і твої казочки про потужність потужного не канають - серіал набрид навтіь твоїв зеконченим фанатам, неси інший!
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23.10.2024 01:49 Ответить
 
 