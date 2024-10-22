Ситуация на Харьковском направлении стабилизирована, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуацию на Харьковщине удалось стабилизировать.

Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На харьковском направлении, считаем, что ситуация стабилизирована. Хотя на купянском они там иногда в такие маневры идут - в одну, в другую сторону. На востоке - давят. На курском - наши выполняют свои задачи и будут выполнять их столько, сколько будет нужно. Это важный аспект, им нужно это делать", - сказал он.

В то же время он отметил, что нужно еще усилить противовоздушную оборону в Черном море.

"Работаем над этим", - подытожил Зеленский.

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