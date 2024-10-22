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Новини Війна
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Ситуацію на Харківському напрямку стабілізовано, - Зеленський

Зеленський заявив, що ситуацію на Харківщині стабілізували

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на Харківщині вдалося стабілізувати.

Про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На харківському напрямку, вважаємо, що ситуація стабілізована. Хоча на куп'янському вони там іноді в такі маневри йдуть - в одну, в іншу сторону. На сході - тиснуть. На курському - наші виконують свої завдання і виконуватимуть їх стільки, скільки буде потрібно. Це важливий аспект, їм потрібно це робити", - сказав він.

Водночас він зазначив, що потрібно ще посилити протиповітряну оборону в Чорному морі.

"Працюємо над цим", - підсумував Зеленський.

Читайте: На Харківському напрямку бої точились у районах Липців та Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+7
На покровському теж ???
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22.10.2024 15:29 Відповісти
+7
Коксу підвезли?
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22.10.2024 15:30 Відповісти
+6
яким це, журналістам в понеділок заявив зе!гундос?
мосейчук та стефанішиной?
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22.10.2024 15:31 Відповісти
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На покровському теж ???
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22.10.2024 15:29 Відповісти
та й про курвщину не так часто вже згадують...
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22.10.2024 15:38 Відповісти
Курську операцію з часом тихесенько пошлють у ліс, як розмінування Чонгару і багато вншого.

Не було такого!!! Ніколи!!!
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22.10.2024 20:27 Відповісти
Коксу підвезли?
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22.10.2024 15:30 Відповісти
яким це, журналістам в понеділок заявив зе!гундос?
мосейчук та стефанішиной?
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22.10.2024 15:31 Відповісти
Хто, де, що, чому, як, для чого, коли, кому, навіщо???
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22.10.2024 15:32 Відповісти
От падла! Це означає, що щось пагане готує.
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22.10.2024 15:33 Відповісти
На Куп"янськ рвуться - вже за 4 км
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22.10.2024 15:41 Відповісти
"зестабілізатор"
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22.10.2024 15:45 Відповісти
Зеленський на Харківщині:
«Нікого не боїмось, без паніки, все під контролем» (відео).
жовтень 22, 2024

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22.10.2024 15:46 Відповісти
Прибула нова партія з Колумбії чи як? Якого його знову понесло?
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22.10.2024 15:47 Відповісти
В рашистів проблеми на ХарківщиніУ, Z-канал в тривозі: "41-й полк просто обнуляют, настоящий беспредел!"



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22.10.2024 16:11 Відповісти
Повірю, коли на DeepState перестануть з'являтися повідомлень про просування кацапні на Харківщині. А поки що - це черговий струс повітря.
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22.10.2024 16:13 Відповісти
Вова,жаре нюхать!
Спустись на землю,Блазень!
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22.10.2024 16:39 Відповісти
Журналісти мають просто припинити спілкуватись з цим дебілоїдним вилупком - окрім брехні і ахінеї від нього нічого не почуєш
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22.10.2024 17:58 Відповісти
Повне ипанько, вибачаюся!
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22.10.2024 18:09 Відповісти
Залужного поверни, верховний говнокомандующій хрєнов!
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22.10.2024 19:05 Відповісти
Потужний стабілізець по плану.
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22.10.2024 21:08 Відповісти
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22.10.2024 22:58 Відповісти
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22.10.2024 23:25 Відповісти
а на донбасі не лише стабілізували, але й вирівняли...
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23.10.2024 00:17 Відповісти
Оце вибрали дурні73% ЗЕ-Стабілізатора на свої дUпи 21 квітня 2019 року.
Такий стабілізець йде вже шостий рік !
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23.10.2024 00:40 Відповісти
СТАБІЛІЗДУН зробив СТАБІЛІЗДЕЦЬ.
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23.10.2024 01:00 Відповісти
Стабілазатор потужний, якщо ти думаєш що всі втикають у твій срний шмрофон і вірять в твої потужні звуки, які ти квартально бубониш, то ти ще більший наївний двбп! Всі вже давно все бачуть на власні очі і твої казочки про потужність потужного не канають - серіал набрид навтіь твоїв зеконченим фанатам, неси інший!
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23.10.2024 01:49 Відповісти
 
 