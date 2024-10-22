Ситуацію на Харківському напрямку стабілізовано, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на Харківщині вдалося стабілізувати.

Про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На харківському напрямку, вважаємо, що ситуація стабілізована. Хоча на куп'янському вони там іноді в такі маневри йдуть - в одну, в іншу сторону. На сході - тиснуть. На курському - наші виконують свої завдання і виконуватимуть їх стільки, скільки буде потрібно. Це важливий аспект, їм потрібно це робити", - сказав він.

Водночас він зазначив, що потрібно ще посилити протиповітряну оборону в Чорному морі.

"Працюємо над цим", - підсумував Зеленський.

Читайте: На Харківському напрямку бої точились у районах Липців та Вовчанська, - ОТУ "Харків"