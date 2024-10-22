Ситуацію на Харківському напрямку стабілізовано, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуацію на Харківщині вдалося стабілізувати.
Про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На харківському напрямку, вважаємо, що ситуація стабілізована. Хоча на куп'янському вони там іноді в такі маневри йдуть - в одну, в іншу сторону. На сході - тиснуть. На курському - наші виконують свої завдання і виконуватимуть їх стільки, скільки буде потрібно. Це важливий аспект, їм потрібно це робити", - сказав він.
Водночас він зазначив, що потрібно ще посилити протиповітряну оборону в Чорному морі.
"Працюємо над цим", - підсумував Зеленський.
Топ коментарі
+7 Alex K #531926
показати весь коментар22.10.2024 15:29 Відповісти Посилання
+7 Олександр Че
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+6 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар22.10.2024 15:31 Відповісти Посилання
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Не було такого!!! Ніколи!!!
мосейчук та стефанішиной?
«Нікого не боїмось, без паніки, все під контролем» (відео).
жовтень 22, 2024
Спустись на землю,Блазень!
Такий стабілізець йде вже шостий рік !