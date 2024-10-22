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До конца года Германия укомплектует одну бригаду ВСУ, - Зеленский

Німеччина підготує бригаду ЗСУ

До конца этого года Германия полностью укомплектует одну из бригад Вооруженных сил Украины. Германии помогут в этом государства Скандинавского полуострова и Исландия.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 22 октября, передает LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Партнеры должны сделать то, о чем мы подписались. Французы до конца ноября выполняют укомплектование одной бригады. Немцы до конца этого года выполняют укомплектование еще одной бригады", - рассказал глава государства.

Президент рассказал, что укомплектовать бригаду ВСУ Германии помогут нордические страны (государства Скандинавского полуострова и Исландия).

Кроме этого, президент отметил, что частью "Плана победы" является усиление украинских бригад, а именно усиление их возможностей благодаря созданию резерва с укомплектованными соединениями, оснащенными нормальной, качественной техникой.

Ранее президент рассказывал, что украинские военные, которые тренируются во Франции, до конца ноября должны прибыть в Украину. Речь идет о бригаде имени королевы Франции Анны Киевской. Франция не только обучает эту бригаду, но и занимается ее укомплектованием.

Читайте также: Бригада, которая тренируется во Франции, в ноябре должна прибыть в Украину, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) комплектация (16) ВСУ (6695)


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Малувато буде.
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22.10.2024 18:23 Ответить
А скільки бригад укомплектує прокурВатура, МСЕК , суди та інші їм подібні органи?
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22.10.2024 18:26 Ответить
Ці тільки розукомлептовують.
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22.10.2024 20:37 Ответить
А КНДР покуй на ці балачки. Вони комплектують кацапам дивізії .
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22.10.2024 18:26 Ответить
Залишилось ще https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-bryhady-osnashchennya-zbroya/33021629.html 13 .
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22.10.2024 18:35 Ответить
Це до дупи якщо в підсумку йде безкінечна м'ясорубка .Втрачаємо людей і територію.
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22.10.2024 18:42 Ответить
Не укомплектує. 😊 Жодної бригади, жодної роти, чи взводу. Жодного німецькиго громадянина не буде у українській бригаді. А нацвеличнішшому Верховному Головкому всіх часів і всіх армій пора розуміти різницю між укомплнктує і оснастить.
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22.10.2024 19:07 Ответить
Потужно почав вживати-нордичні країни.
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22.10.2024 19:38 Ответить
 
 