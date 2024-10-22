До конца года Германия укомплектует одну бригаду ВСУ, - Зеленский

До конца этого года Германия полностью укомплектует одну из бригад Вооруженных сил Украины. Германии помогут в этом государства Скандинавского полуострова и Исландия.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 22 октября, передает LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Партнеры должны сделать то, о чем мы подписались. Французы до конца ноября выполняют укомплектование одной бригады. Немцы до конца этого года выполняют укомплектование еще одной бригады", - рассказал глава государства.

Президент рассказал, что укомплектовать бригаду ВСУ Германии помогут нордические страны (государства Скандинавского полуострова и Исландия).

Кроме этого, президент отметил, что частью "Плана победы" является усиление украинских бригад, а именно усиление их возможностей благодаря созданию резерва с укомплектованными соединениями, оснащенными нормальной, качественной техникой.

Ранее президент рассказывал, что украинские военные, которые тренируются во Франции, до конца ноября должны прибыть в Украину. Речь идет о бригаде имени королевы Франции Анны Киевской. Франция не только обучает эту бригаду, но и занимается ее укомплектованием.

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