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До кінця року Німеччина укомплектує одну бригаду ЗСУ, - Зеленський

Німеччина підготує бригаду ЗСУ

До кінця цього року Німеччина повністю укомплектує одну із бригад Збройних сил України. Німеччині допоможуть в цьому держави Скандинавського півострова та Ісландія.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 22 жовтня, передає LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Партнери повинні зробити те, про що ми підписалися. Французи до кінця листопада виконують укомплектування однієї бригади. Німці до кінця цього року виконують укомплектування ще однієї бригади", - розповів глава держави.

Президент розповів, що укомплектувати бригаду ЗСУ Німеччині допоможуть нордичні країни (держави Скандинавського півострова та Ісландія).

Окрім цього, президент зауважив, що частиною "Плану перемоги" є посилення українських бригад, а саме посилення їхніх можливостей завдяки створенню резерву з укомплектованими з'єднаннями, що оснащені нормальною, якісною технікою.

Раніше президент розповідав, що українські військові, які тренуються у Франції, до кінця листопада мають прибути до України. Йдеться про бригаду імені королеви Франції Анни Київської. Франція не лише навчає цю бригаду, а й займається її укомплектуванням.

Читайте також: Бригада, яка тренується у Франції, у листопаді має прибути до України, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) комплектація (19) ЗСУ (7669)


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Малувато буде.
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22.10.2024 18:23 Відповісти
А скільки бригад укомплектує прокурВатура, МСЕК , суди та інші їм подібні органи?
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22.10.2024 18:26 Відповісти
Ці тільки розукомлептовують.
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22.10.2024 20:37 Відповісти
А КНДР покуй на ці балачки. Вони комплектують кацапам дивізії .
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22.10.2024 18:26 Відповісти
Залишилось ще https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyy-bryhady-osnashchennya-zbroya/33021629.html 13 .
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22.10.2024 18:35 Відповісти
Це до дупи якщо в підсумку йде безкінечна м'ясорубка .Втрачаємо людей і територію.
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22.10.2024 18:42 Відповісти
Не укомплектує. 😊 Жодної бригади, жодної роти, чи взводу. Жодного німецькиго громадянина не буде у українській бригаді. А нацвеличнішшому Верховному Головкому всіх часів і всіх армій пора розуміти різницю між укомплнктує і оснастить.
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22.10.2024 19:07 Відповісти
Потужно почав вживати-нордичні країни.
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22.10.2024 19:38 Відповісти
 
 