До кінця року Німеччина укомплектує одну бригаду ЗСУ, - Зеленський

До кінця цього року Німеччина повністю укомплектує одну із бригад Збройних сил України. Німеччині допоможуть в цьому держави Скандинавського півострова та Ісландія.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 22 жовтня, передає LIGA.net, інформує Цензор.НЕТ.

"Партнери повинні зробити те, про що ми підписалися. Французи до кінця листопада виконують укомплектування однієї бригади. Німці до кінця цього року виконують укомплектування ще однієї бригади", - розповів глава держави.

Президент розповів, що укомплектувати бригаду ЗСУ Німеччині допоможуть нордичні країни (держави Скандинавського півострова та Ісландія).

Окрім цього, президент зауважив, що частиною "Плану перемоги" є посилення українських бригад, а саме посилення їхніх можливостей завдяки створенню резерву з укомплектованими з'єднаннями, що оснащені нормальною, якісною технікою.

Раніше президент розповідав, що українські військові, які тренуються у Франції, до кінця листопада мають прибути до України. Йдеться про бригаду імені королеви Франції Анни Київської. Франція не лише навчає цю бригаду, а й займається її укомплектуванням.

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