"Новой почте" разрешили авиационные полеты из Праги в Киев и Львов

Авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на полеты из Праги в Киев и Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Государственной Авиационной Службы.

Отмечается, что ООО "Супернова эйрлайнз" получило право на эксплуатацию воздушных линий: Львов - Прага - Львов и Киев - Прага - Киев для выполнения регулярных международных воздушных перевозок из/в Украину. На обоих направлениях предусмотрено по семь рейсов в неделю.

Представители компании "Новая почта" в комментарии hromadske объяснили, что это лишь техническое разрешение, которое предшествует разрешению летать в ЕС. Поскольку небо в Украине закрыто, о полетах из Киева или Львова сейчас речь не идет.

"Чтобы иметь возможность летать сразу после открытия воздушного пространства Украины, нужно получить коммерческое разрешение. Получение этого разрешения означает, что мы сможем летать по указанным маршрутам, как только это станет возможным", - рассказали в пресс-службе компании.

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