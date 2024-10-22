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"Новой почте" разрешили авиационные полеты из Праги в Киев и Львов

Нова пошта

Авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на полеты из Праги в Киев и Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе Государственной Авиационной Службы.

Отмечается, что ООО "Супернова эйрлайнз" получило право на эксплуатацию воздушных линий: Львов - Прага - Львов и Киев - Прага - Киев для выполнения регулярных международных воздушных перевозок из/в Украину. На обоих направлениях предусмотрено по семь рейсов в неделю.

Представители компании "Новая почта" в комментарии hromadske объяснили, что это лишь техническое разрешение, которое предшествует разрешению летать в ЕС. Поскольку небо в Украине закрыто, о полетах из Киева или Львова сейчас речь не идет.

"Чтобы иметь возможность летать сразу после открытия воздушного пространства Украины, нужно получить коммерческое разрешение. Получение этого разрешения означает, что мы сможем летать по указанным маршрутам, как только это станет возможным", - рассказали в пресс-службе компании.

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Автор: 

авиация (2852) Новая почта (63)


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Топ комментарии
+2
Думаю, шо цей дозвіл зроблено для того, щоб у випадку кіпішу, можновладці змогли вилетіти на своїх літачках в облюбовані держави!
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22.10.2024 19:04 Ответить
+1
посылками с китая в основном занимается Укрпочта и Мист
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22.10.2024 18:57 Ответить
+1
Aliexpress Standard Shipping раніше практично завжди йшов через НП, в останній час ще й через Міст. Тобто зараз, коли купуєш з такою доставкою, то так і пишеться на сайті - "Нова Пошта" або "Міст-Експрес".
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22.10.2024 19:01 Ответить
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Ну... прикольно.
Але переважна більшість посилок з Китаю йдуть через Литву і Естонію.
Хоча як перевалочний хаб з Європи Прага цілком підійде.
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22.10.2024 18:53 Ответить
посылками с китая в основном занимается Укрпочта и Мист
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22.10.2024 18:57 Ответить
Aliexpress Standard Shipping раніше практично завжди йшов через НП, в останній час ще й через Міст. Тобто зараз, коли купуєш з такою доставкою, то так і пишеться на сайті - "Нова Пошта" або "Міст-Експрес".
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22.10.2024 19:01 Ответить
сотня посылок за лето и несколько только через мист , остальные Укрпочта
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22.10.2024 19:04 Ответить
Думаю, шо цей дозвіл зроблено для того, щоб у випадку кіпішу, можновладці змогли вилетіти на своїх літачках в облюбовані держави!
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22.10.2024 19:04 Ответить
це вантажні літаки. Рейси з України можливі тільки після закінчення війни
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23.10.2024 16:01 Ответить
це круто,а іншим бізнесам можна?
чи тільки з візою Єрвласника президента?
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22.10.2024 19:41 Ответить
Останній раз користувався аліекспресом десь ~ 2015-му 16-му чи році.Ну їх на***.
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22.10.2024 19:47 Ответить
Рисковые ребята.
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22.10.2024 19:52 Ответить
 
 