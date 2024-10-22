"Новій пошті" дозволили авіаційні польоти з Праги до Києва та Львова

Авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл на польоти з Праги до Києва та Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі Державної Авіаційної Служби.

Зазначається, що ТОВ "Супернова ейрлайнз" отримало право на експлуатацію повітряних ліній: Львів — Прага — Львів та Київ — Прага — Київ для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України. На обох напрямках передбачено по сім рейсів на тиждень.

Представники компанії "Нова пошта" у коментарі hromadske пояснили, що це лише технічний дозвіл, який передує дозволу літати в ЄС. Оскільки небо в Україні закрите, про польоти з Києва чи Львова зараз не йдеться.

"Аби мати змогу літати відразу після відкриття повітряного простору України, потрібно отримати комерційний дозвіл. Отримання цього дозволу означає, що ми зможемо літати вказаними маршрутами, щойно це стане можливим", - розповіли в пресслужбі компанії.

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