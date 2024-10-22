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Новини
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"Новій пошті" дозволили авіаційні польоти з Праги до Києва та Львова

Нова пошта

Авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл на польоти з Праги до Києва та Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі Державної Авіаційної Служби.

Зазначається, що ТОВ "Супернова ейрлайнз" отримало право на експлуатацію повітряних ліній: Львів — Прага — Львів та Київ — Прага — Київ для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України. На обох напрямках передбачено по сім рейсів на тиждень.

Представники компанії "Нова пошта" у коментарі hromadske пояснили, що це лише технічний дозвіл, який передує дозволу літати в ЄС. Оскільки небо в Україні закрите, про польоти з Києва чи Львова зараз не йдеться.

"Аби мати змогу літати відразу після відкриття повітряного простору України, потрібно отримати комерційний дозвіл. Отримання цього дозволу означає, що ми зможемо літати вказаними маршрутами, щойно це стане можливим", - розповіли в пресслужбі компанії.

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Автор: 

авіація (4169) Нова пошта (356)


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Топ коментарі
+2
Думаю, шо цей дозвіл зроблено для того, щоб у випадку кіпішу, можновладці змогли вилетіти на своїх літачках в облюбовані держави!
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22.10.2024 19:04 Відповісти
+1
посылками с китая в основном занимается Укрпочта и Мист
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22.10.2024 18:57 Відповісти
+1
Aliexpress Standard Shipping раніше практично завжди йшов через НП, в останній час ще й через Міст. Тобто зараз, коли купуєш з такою доставкою, то так і пишеться на сайті - "Нова Пошта" або "Міст-Експрес".
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22.10.2024 19:01 Відповісти
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Ну... прикольно.
Але переважна більшість посилок з Китаю йдуть через Литву і Естонію.
Хоча як перевалочний хаб з Європи Прага цілком підійде.
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22.10.2024 18:53 Відповісти
посылками с китая в основном занимается Укрпочта и Мист
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22.10.2024 18:57 Відповісти
Aliexpress Standard Shipping раніше практично завжди йшов через НП, в останній час ще й через Міст. Тобто зараз, коли купуєш з такою доставкою, то так і пишеться на сайті - "Нова Пошта" або "Міст-Експрес".
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22.10.2024 19:01 Відповісти
сотня посылок за лето и несколько только через мист , остальные Укрпочта
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22.10.2024 19:04 Відповісти
Думаю, шо цей дозвіл зроблено для того, щоб у випадку кіпішу, можновладці змогли вилетіти на своїх літачках в облюбовані держави!
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22.10.2024 19:04 Відповісти
це вантажні літаки. Рейси з України можливі тільки після закінчення війни
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23.10.2024 16:01 Відповісти
це круто,а іншим бізнесам можна?
чи тільки з візою Єрвласника президента?
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22.10.2024 19:41 Відповісти
Останній раз користувався аліекспресом десь ~ 2015-му 16-му чи році.Ну їх на***.
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22.10.2024 19:47 Відповісти
Рисковые ребята.
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22.10.2024 19:52 Відповісти
 
 