Войска РФ ударили по Краматорску: повреждены промышленные объекты
Накануне вечером российские войска нанесли удары по Краматорску Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, повреждены промышленные объекты.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 20 октября 2024 года, утром Краматорск Донецкой области подвергся вражескому обстрелу.
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