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Войска РФ ударили по Краматорску: повреждены промышленные объекты

Удар по Краматорську

Накануне вечером российские войска нанесли удары по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждены промышленные объекты.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Продолжаем фиксировать последствия", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты нанесли 4 авиаудара по Краматорску

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 20 октября 2024 года, утром Краматорск Донецкой области подвергся вражескому обстрелу.

Автор: 

Краматорськ (2307) обстрел (27885)


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