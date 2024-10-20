Рашисты нанесли 4 авиаудара по Краматорску
Сегодня, 20 октября 2024 года, утром Краматорск Донецкой области подвергся вражескому обстрелу.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, войска РФ нанесли 4 авиаудара по промышленной зоне.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Правоохранители пока продолжают фиксировать последствия.
Как сообщалось, по данным DeepState, российские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях.
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Eduard Povolotsky #417134
показать весь комментарий20.10.2024 20:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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