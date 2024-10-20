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Рашисты нанесли 4 авиаудара по Краматорску

Удар по Краматорську

Сегодня, 20 октября 2024 года, утром Краматорск Донецкой области подвергся вражескому обстрелу.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, войска РФ нанесли 4 авиаудара по промышленной зоне.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранители пока продолжают фиксировать последствия.

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Как сообщалось, по данным DeepState, российские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях.

Автор: 

Краматорськ (2305) обстрел (27820) Донецкая область (9984)


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20.10.2024 20:08 Ответить
 
 