Рашисты нанесли 4 авиаудара по Краматорску

Сегодня, 20 октября 2024 года, утром Краматорск Донецкой области подвергся вражескому обстрелу.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, войска РФ нанесли 4 авиаудара по промышленной зоне.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Правоохранители пока продолжают фиксировать последствия.

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Как сообщалось, по данным DeepState, российские войска продвинулись в Донецкой и Харьковской областях.