Рашисти завдали 4 авіаударів по Краматорську

Сьогодні, 20 жовтня 2024 року, зранку Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, війська РФ завдали 4 авіаударів по промисловій зоні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці наразі подовжують фіксувати наслідки.

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Як повідомлялося, за даними DeepState, російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях.