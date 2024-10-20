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Новини
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Рашисти завдали 4 авіаударів по Краматорську

Удар по Краматорську

Сьогодні, 20 жовтня 2024 року, зранку Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, війська РФ завдали 4 авіаударів по промисловій зоні.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці наразі подовжують фіксувати наслідки.

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Як повідомлялося, за даними DeepState, російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях.

Автор: 

Краматорськ (684) обстріл (29141) Донецька область (8799)


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20.10.2024 20:08 Відповісти
 
 