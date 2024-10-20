Рашисти завдали 4 авіаударів по Краматорську
Сьогодні, 20 жовтня 2024 року, зранку Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, війська РФ завдали 4 авіаударів по промисловій зоні.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Правоохоронці наразі подовжують фіксувати наслідки.
Як повідомлялося, за даними DeepState, російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Eduard Povolotsky #417134
показати весь коментар20.10.2024 20:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль