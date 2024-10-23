Війська РФ ударили по Краматорську: пошкоджено промислові об’єкти
Напередодні ввечері російські війська завдали ударів по Краматорську Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, пошкоджено промислові обʼєкти.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Продовжуємо фіксувати наслідки", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 20 жовтня 2024 року, зранку Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу.
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