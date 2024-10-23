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Війська РФ ударили по Краматорську: пошкоджено промислові об’єкти

Удар по Краматорську

Напередодні ввечері російські війська завдали ударів по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено промислові обʼєкти.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Продовжуємо фіксувати наслідки", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок російського обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Краматорську. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 20 жовтня 2024 року, зранку Краматорськ Донецької області зазнав ворожого обстрілу. 

Автор: 

Краматорськ (685) обстріл (29206)


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