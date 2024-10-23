Великобритания предоставит около $155 млн на морскую коалицию для Украины

Великобритания выделит £120 млн (около $155 млн) для поддержки Коалиции морских сил и средств.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Так, дополнительные средства страна выделит на морскую коалицию для Украины, а также ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще "сотен" морских беспилотников и радаров наблюдения для защиты украинского зернового коридора.

Это финансирование выделяют на фоне усиления атак РФ на украинскую портовую инфраструктуру в Черном море.

Также Великобритания и Норвегия ищут около $130 млн для совместного финансирования коалиции.

В рамках морской коалиции Украина уже получила десятки вездеходов-амфибий и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет, а также сотни тысяч патронов.

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