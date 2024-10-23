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Великобритания предоставит около $155 млн на морскую коалицию для Украины

Британія виділить близько $155 млнна морську коаліцію для України

Великобритания выделит £120 млн (около $155 млн) для поддержки Коалиции морских сил и средств.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Так, дополнительные средства страна выделит на морскую коалицию для Украины, а также ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще "сотен" морских беспилотников и радаров наблюдения для защиты украинского зернового коридора.

Это финансирование выделяют на фоне усиления атак РФ на украинскую портовую инфраструктуру в Черном море.

Также Великобритания и Норвегия ищут около $130 млн для совместного финансирования коалиции.

В рамках морской коалиции Украина уже получила десятки вездеходов-амфибий и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет, а также сотни тысяч патронов.

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Автор: 

Великобритания (5027) помощь (7879) Черное море (1488)


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Я х.з на що там гроші виділяють, але на зараз щоби захисти зерновий коридор потрібні не катера, а оснащення вже отриманих F-16 далекобійними ракетами повітря-повітря MBDA Meteor за дальністю понад 200 км та підтримкою літаками АВАКС, що дасть можливість здихатися контролю кацапів над Чорним морем. Вартість ракети - 2 млн євро. Тобто можна було би купити десь 70 ракет та поховати чорноморську авіацію кацапів на дні.
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23.10.2024 10:25 Ответить
 
 