Великобритания предоставит около $155 млн на морскую коалицию для Украины
Великобритания выделит £120 млн (около $155 млн) для поддержки Коалиции морских сил и средств.
Об этом сообщила пресс-служба правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Так, дополнительные средства страна выделит на морскую коалицию для Украины, а также ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще "сотен" морских беспилотников и радаров наблюдения для защиты украинского зернового коридора.
Это финансирование выделяют на фоне усиления атак РФ на украинскую портовую инфраструктуру в Черном море.
Также Великобритания и Норвегия ищут около $130 млн для совместного финансирования коалиции.
В рамках морской коалиции Украина уже получила десятки вездеходов-амфибий и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет, а также сотни тысяч патронов.
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