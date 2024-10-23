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Велика Британія надасть близько $155 млн на морську коаліцію для України

Британія виділить близько $155 млнна морську коаліцію для України

Велика Британія виділить £120 млн (близько $155 млн) для підтримки Коаліції морських сил і засобів.

Про це повідомила пресслужба уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Так, додаткові кошти країна виділить на морську коаліцію для України, а також шукає партнерів для спільного фінансування поставок ще "сотень" морських безпілотників та радарів спостереження для захисту українського зернового коридору.

Це фінансування виділяють на тлі посилення атак РФ на українську портову інфраструктуру в Чорному морі.

Також Британія та Норвегія шукають близько $130 млн для спільного фінансування коаліції.

В рамках морської коаліції Україна вже отримала десятки всюдиходів-амфібій і рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет, а також сотні тисяч патронів.

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Велика Британія (5663) допомога (8449) Чорне море (1678)


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Я х.з на що там гроші виділяють, але на зараз щоби захисти зерновий коридор потрібні не катера, а оснащення вже отриманих F-16 далекобійними ракетами повітря-повітря MBDA Meteor за дальністю понад 200 км та підтримкою літаками АВАКС, що дасть можливість здихатися контролю кацапів над Чорним морем. Вартість ракети - 2 млн євро. Тобто можна було би купити десь 70 ракет та поховати чорноморську авіацію кацапів на дні.
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23.10.2024 10:25 Відповісти
 
 