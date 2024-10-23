Землетрясение магнитудой 3,1 балла зафиксировано в Черновицкой области

23 октября 2024 года в 18:08:04 зарегистрировано землетрясение в Черновицкой области, магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине 3 км.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, информирует Цензор.НЕТ.

Источник землетрясения находится в районе поселка Ломачинцы Днестровского района Черновицкой области.

По классификации землетрясений относится к ощутимым. Колебания подобны с сотрясением, образованным легким грузовиком.

Последнее землетрясение из этого района было в ноябре прошлого года, магнитудой 2,0.

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