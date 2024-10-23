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Землетрясение магнитудой 3,1 балла зафиксировано в Черновицкой области

23 октября 2024 года в 18:08:04 зарегистрировано землетрясение в Черновицкой области, магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера), на глубине 3 км.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, информирует Цензор.НЕТ.

землетрус у Черновицькій області

Источник землетрясения находится в районе поселка Ломачинцы Днестровского района Черновицкой области.

По классификации землетрясений относится к ощутимым. Колебания подобны с сотрясением, образованным легким грузовиком.

Последнее землетрясение из этого района было в ноябре прошлого года, магнитудой 2,0.

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Автор: 

Буковина (901) землетрясение (659)


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Випробовування ядерки пройшло успішно.спокійної ночі
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23.10.2024 23:54 Ответить
Спасибо Зеленскому
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23.10.2024 23:54 Ответить
Наголосували, блRть.
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24.10.2024 00:39 Ответить
Шось треба робити ...потрусить ...і пройде ..а бімба буде ...
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24.10.2024 01:10 Ответить
Що означає: "Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою"?
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24.10.2024 09:55 Ответить
 
 