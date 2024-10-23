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Новини
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Землетрус магнітудою 3,1 бали зафіксовано у Чернівецькій області

23 жовтня 2024 року о 18:08:04 зареєстровано землетрус в Чернівецькій області, магнітудою 3,1(за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, інформує Цензор.НЕТ.

землетрус у Черновицькій області

Джерело землетрусу знаходиться в районі селища Ломачинці, Дністровського району, Чернівецької області.

За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою.

Останній землетрус з цього району був у листопаді минулого року, магнітудою 2,0.

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Автор: 

Буковина (854) землетрус (179)


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Випробовування ядерки пройшло успішно.спокійної ночі
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23.10.2024 23:54 Відповісти
Спасибо Зеленскому
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23.10.2024 23:54 Відповісти
Наголосували, блRть.
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24.10.2024 00:39 Відповісти
Шось треба робити ...потрусить ...і пройде ..а бімба буде ...
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24.10.2024 01:10 Відповісти
Що означає: "Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою"?
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24.10.2024 09:55 Відповісти
 
 