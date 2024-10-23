Землетрус магнітудою 3,1 бали зафіксовано у Чернівецькій області
23 жовтня 2024 року о 18:08:04 зареєстровано землетрус в Чернівецькій області, магнітудою 3,1(за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, інформує Цензор.НЕТ.
Джерело землетрусу знаходиться в районі селища Ломачинці, Дністровського району, Чернівецької області.
За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою.
Останній землетрус з цього району був у листопаді минулого року, магнітудою 2,0.
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Максім ХОЙ #398010
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Nika Niko
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