Землетрус магнітудою 3,1 бали зафіксовано у Чернівецькій області

23 жовтня 2024 року о 18:08:04 зареєстровано землетрус в Чернівецькій області, магнітудою 3,1(за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, інформує Цензор.НЕТ.

Джерело землетрусу знаходиться в районі селища Ломачинці, Дністровського району, Чернівецької області.

За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою.

Останній землетрус з цього району був у листопаді минулого року, магнітудою 2,0.

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