Ночью в оккупированном Крыму были взрывы: в Севастополе работала ПВО

В районах Севастополя, Балаклавы и Бельбека оккупированного Крыма в ночь на 24 октября произошли взрывы.

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Первые взрывы на оккупированном полуострове прозвучали примерно в 01:20. Позже представители оккупационных властей объявили о работе ПВО, утверждая, что это был ответ на ракетную атаку.

По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе ПВО успешно сработала, и военные уничтожили одну ракету на значительном расстоянии от берега над морем. Он также отметил, что гражданские объекты в Севастополе не пострадали.

Жители Крыма сообщали в социальных сетях о громких взрывах, которые были слышны не только в Севастополе, но и в Балаклаве, вблизи аэродрома Бельбек и в Байдарской долине, что в 40 км к юго-востоку от Севастополя.

По данным "Крымского ветра", несмотря на заявления оккупационной администрации о сбивании одной ракеты, было по меньшей мере пять взрывов: два между Балаклавой и Севастополем, и три возле аэродрома Бельбек.

Кроме того, еще четыре взрыва прозвучали в Байдарской долине около 01:10, причем первый из них был достаточно мощным.

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