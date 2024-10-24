Ночью в оккупированном Крыму были взрывы: в Севастополе работала ПВО
В районах Севастополя, Балаклавы и Бельбека оккупированного Крыма в ночь на 24 октября произошли взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщают Telegram-каналы
Первые взрывы на оккупированном полуострове прозвучали примерно в 01:20. Позже представители оккупационных властей объявили о работе ПВО, утверждая, что это был ответ на ракетную атаку.
По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе ПВО успешно сработала, и военные уничтожили одну ракету на значительном расстоянии от берега над морем. Он также отметил, что гражданские объекты в Севастополе не пострадали.
Жители Крыма сообщали в социальных сетях о громких взрывах, которые были слышны не только в Севастополе, но и в Балаклаве, вблизи аэродрома Бельбек и в Байдарской долине, что в 40 км к юго-востоку от Севастополя.
По данным "Крымского ветра", несмотря на заявления оккупационной администрации о сбивании одной ракеты, было по меньшей мере пять взрывов: два между Балаклавой и Севастополем, и три возле аэродрома Бельбек.
Кроме того, еще четыре взрыва прозвучали в Байдарской долине около 01:10, причем первый из них был достаточно мощным.
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