Общие боевые потери РФ с начала войны - около 684 280 человек (+1240 за сутки), 9090 танков, 19 719 артсистем, 18 254 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 684 280 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 684 280 (+1240) человек,

танков - 9090 (+2) единиц,

боевых бронированных машин - 18 254 (+25) единицы,

артиллерийских систем - 19 719 (+45) единиц,

РСЗО - 1236 (+2) единиц,

средств ПВО - 981 (+0) единица,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 597 (+108) единиц,

крылатых ракет - 2625 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 27 286 (+69) единиц,

специальной техники - 3513 (+4) единиц.

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