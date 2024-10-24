Общие боевые потери РФ с начала войны - около 684 280 человек (+1240 за сутки), 9090 танков, 19 719 артсистем, 18 254 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 684 280 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 684 280 (+1240) человек,
- танков - 9090 (+2) единиц,
- боевых бронированных машин - 18 254 (+25) единицы,
- артиллерийских систем - 19 719 (+45) единиц,
- РСЗО - 1236 (+2) единиц,
- средств ПВО - 981 (+0) единица,
- самолетов - 369 (+0) единиц,
- вертолетов - 329 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 597 (+108) единиц,
- крылатых ракет - 2625 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 286 (+69) единиц,
- специальной техники - 3513 (+4) единиц.
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+20 Qq Qqq #455433
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🌚І я вважаю, що цією ініціативою потрібно скористатися,негайно!
🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися
Тому - зраду відставити.
147! одиниць техніки та 1240! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 80000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 684 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.