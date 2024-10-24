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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 684 280 человек (+1240 за сутки), 9090 танков, 19 719 артсистем, 18 254 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 684 280 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 684 280 (+1240) человек,
  • танков - 9090 (+2) единиц,
  • боевых бронированных машин - 18 254 (+25) единицы,
  • артиллерийских систем - 19 719 (+45) единиц,
  • РСЗО - 1236 (+2) единиц,
  • средств ПВО - 981 (+0) единица,
  • самолетов - 369 (+0) единиц,
  • вертолетов - 329 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 597 (+108) единиц,
  • крылатых ракет - 2625 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 286 (+69) единиц,
  • специальной техники - 3513 (+4) единиц.

Смотрите также: Пограничники ликвидировали 8 оккупантов, поразили МТЛБ и гаубицу россиян на Донетчине. ВИДЕО

інфографіка

Автор: 

армия РФ (19703) Генштаб ВС (6489) ликвидация (3706) уничтожение (7273)


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Топ комментарии
+20
Минув 3900 день москальсько-української війни.
147! одиниць техніки та 1240! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 80000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 684 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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24.10.2024 08:33 Ответить
+11
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24.10.2024 08:36 Ответить
+8
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.10.2024 08:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
🇺🇦Покровський напрямок: Ворог захопив Ізмайлівку та поступово перебирається до Новоселидівки де вже зайняв західну частину села! Це свідчить про те, що ворог вже може прориватися у тил на південь Гірнику та Курахівці. По Селидове ми втратили контроль над східною, південної та центральну частину міста, під нашим контролем залишається західна та північна частина. Існує поки ще одна дорога по якій треба терміново відходити, бо сценарій вимальовується ху#вий.

🌚І я вважаю, що цією ініціативою потрібно скористатися,негайно!

🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися
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24.10.2024 08:16 Ответить
Негайно біжи в ГШ ЗСУ з своїми вважаннями про час і місце відступів! Там тебе вже чекають - двоє з ношами і один з лопатою!
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24.10.2024 13:53 Ответить
Друже, суть в тому що кацапи кожен день проривають фронт - але у них немає резервів і не буде щоб розвинути прорив на оперативний простір.
Тому - зраду відставити.
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24.10.2024 13:59 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.10.2024 08:28 Ответить
Минув 3900 день москальсько-української війни.
147! одиниць техніки та 1240! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 80000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 684 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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24.10.2024 08:33 Ответить
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24.10.2024 08:36 Ответить
80 тис з початку війни і 8 тис з початку осені.
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24.10.2024 08:39 Ответить
Штурми механізованими частинами, вірогідно, починають "видихатися". І РУБпАК-и знов поступово перенацілюють на полювання за артою і логістикою.
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24.10.2024 13:55 Ответить
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24.10.2024 11:26 Ответить
Класні песики - вгодовані
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24.10.2024 14:02 Ответить
 
 