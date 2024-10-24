В Черновцах задержали организаторов схемы выезда за границу для уклонистов - требовали от 5 500 до 9 500 евро за услуги. ФОТО

Дельцы проводили с желающими избежать мобилизации инструктаж, предоставляли геоданные машины, на которой их довезут до границы. Суммы "услуг" колебались от 5 500 до 9 500 евро с человека. Двух организаторов задержали и сообщили им о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Кто организовал схему?

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции, организовал незаконную схему пересечения границы 38-летний черновчанин. Он определял стоимость, место и время для пешего перехода. Его 39-летний сообщник подыскивал "клиентов" и предоставлял им необходимую информацию.

Кроме того, по оперативным данным, в ближайшее время и сам собирался таким образом выехать за пределы страны.

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Где задержали злоумышленников?

22 октября полицейские задержали организатора на территории местного рынка, после получения от мужчины призывного возраста части от оговоренной суммы. Его сообщника задержали на одной из АЗС, в авто которого находилось двое "пассажиров".

Следователи следственного управления ГУНП в Черновицкой области сообщили двум задержанный о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Какое наказание за помощь уклонистам?

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины может грозить до девяти лет лишения.

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