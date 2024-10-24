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В Черновцах задержали организаторов схемы выезда за границу для уклонистов - требовали от 5 500 до 9 500 евро за услуги. ФОТО

Допомогала ухилянтам у Чернівцях

Дельцы проводили с желающими избежать мобилизации инструктаж, предоставляли геоданные машины, на которой их довезут до границы. Суммы "услуг" колебались от 5 500 до 9 500 евро с человека. Двух организаторов задержали и сообщили им о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Кто организовал схему?

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции, организовал незаконную схему пересечения границы 38-летний черновчанин. Он определял стоимость, место и время для пешего перехода. Его 39-летний сообщник подыскивал "клиентов" и предоставлял им необходимую информацию.

Кроме того, по оперативным данным, в ближайшее время и сам собирался таким образом выехать за пределы страны.

Также смотрите: Помогли более тысячи уклонистам: Разоблачены работники Голосеевского РТЦК Киева. ФОТОрепортаж

Допомогала ухилянтам у Чернівцях
Допомогала ухилянтам у Чернівцях

Где задержали злоумышленников?

22 октября полицейские задержали организатора на территории местного рынка, после получения от мужчины призывного возраста части от оговоренной суммы. Его сообщника задержали на одной из АЗС, в авто которого находилось двое "пассажиров".

Следователи следственного управления ГУНП в Черновицкой области сообщили двум задержанный о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Какое наказание за помощь уклонистам?

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины может грозить до девяти лет лишения.

Смотрите также: Помогли более тысячи уклонистам: Разоблачены работники Голосеевского РТЦК Киева. ФОТОрепортаж

Автор: 

Черновцы (677) уклонисты (925)


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Ціни зростають - мсек "випав" в осад....
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24.10.2024 14:50 Ответить
цікаво, чому така розбіжність у ціні послуг, напевно за дев'ять точняк вивезуть, а за п'ятірку в Тису пірнати треба,,)
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24.10.2024 15:35 Ответить
Ласти і гідрокостюм подорожчали ... Инфляція!
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24.10.2024 15:38 Ответить
"Пацани" не встигли заробити навіть по пару штук баксів, допомагаючи ухилянтам.
Зате у мсеківців на це було пару років і нуль перешод...
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24.10.2024 14:52 Ответить
Все ж таки цікаво, комусь вдалось за допомогою цих чуваків перейти кордон? І скільки їх було?
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24.10.2024 15:13 Ответить
кому вдалося - уже на Цензорі не сидять, а десь в Монако
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24.10.2024 15:39 Ответить
 
 