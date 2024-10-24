У Чернівцях затримали організаторів схеми виїзду за кордон для ухилянтів - вимагали від 5 500 до 9 500 євро за послуги. ФОТО

Ділки проводили з охочими уникнути мобілізації інструктаж, надавали геодані автівки, на якій їх довезуть до кордону. Суми "послуг" коливалися від 5 500 до 9 500 євро з людини. Двох організаторів затримали та повідомили їм про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Хто організував схему?

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області Нацполіції, організував незаконну схему перетину кордону 38-річний чернівчанин. Він визначав вартість, місце та час для пішого переходу. Його 39-річний спільник підшукував "клієнтів" та надавав їм необхідну інформацію.

Окрім того, за оперативними даними, найближчим часом і сам збирався в такий спосіб виїхати за межі країни.

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Де затримали зловмисників?

22 жовтня поліцейські затримали організатора на території місцевого ринку, після отримання від чоловіка призовного віку частину від обумовленої суми. Його спільника затримали на одній з АЗС, в авто якого перебувало двоє "пасажирів".

Слідчі слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області повідомили двом затриманий про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Яке покарання за допомогу ухилянтам?

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України може загрожувати до дев'яти років позбавлення.

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